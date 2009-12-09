

كأنّه أبي-الفصل الرّابع-4-

نادية خلوف

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 23:43

المحور: الادب والفن







ليس كلّ من زرع حصد، وليس كلّ من سار على الدّرب وصل. انفضوا عن أيديكم غبار الأمثال التي توهمكم، فليس الجدّ، والاجتهاد، والتعب في الحياة هو من يوصل الإنسان لمكان يحبّ أن يكون فيه. هناك أشياء أخرى أغلبكم يعرفها.

كلّ الأمثلة الشّعبية تسقط في عندما تضعها على المحكّ ،فأحياناً لا يكون السّكوت من ذهب، قد تضّطر لاستعمال الفضّة لأنّ الصّراخ لابد منه ، تصرخ بأعلى صوتك عندما يلسعك كرباج الوطن، وتشعر بقسوة حياة الحمير مع البشر.

عندما كنت أعيش في زريبة

كنت أتألّق في السّفسطة

أقطّع الوقت

أشعر بالإنجاز

يتحسّن أداء أمعائي بعد ساعة من الكلام المتواصل حيث أمنع على الآخرين الكلام. أحتاج أن أتكلّم، فأتحدّث بترّهات ليس لها معنى، وعندما أشعر برغبة الذّهاب إلى بيت الخلاء أكون على ما يرام، ولا أعود لمعرفة باقي الآراء. كانت الآراء في زريبتنا واحدة لا تتجاوز جدرانها، فقط نستطيع أن نزايد على نفس الموضوع، وننمّ على الحضور والغياب، ويقول كلّ واحد فينا: الزريبة لي. سوف أموت كي تبقى زريبة . أموت وتحيا الزريبة.

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ننجب الأطفال، يتبعوننا، يحتمون بنا، نعتقد أنّنا نقدّم لهم المستقبل على طبق من ذهب. نحدّثهم عن عظمة ما نقوم به من أمور استثنائية، نمنّنهم برعايتنا لهم، نكتشف أنّهم لم يكونوا يستمعون لنا، بل هم غاضبون منّا. هم لم يصلوا إلى سن الثمانين كي ينطقوا بالحكمة. يرفضون العيش على طريقتنا. يرغبون بالرّفاه، وأن نملك من المال أكثر من الكلام كي يعيشوا طفولتهم ومراهقتهم ، وعندما يناديهم الشّباب يكونون جاهزين للبناء.

بينما كنت أقوم بكتابة بحث علميّ عن الزريبة. نظر إليّ ابني وقال: لا تبحثي. كلّ شيء موجود حولك. الرّوث في الأرض، والرّائحة في الأعلى . البحث لا يحتاج سوى لهاتين الجملتين. لو أردت أن تكتبي بحثاً اكتبي: كيف نهدم الزريبة في خمس خطوات. عندما ابتسم حبيبي من جديّتي حول بناء زريبة مميّزة كنت سوف أطلق عليه النّار، فقد تعلّمت من فيلم الطلقة الواحدة والأربعين أنّه لا مشكلة في قتل الحبيب بتهمة مخالفته قانون الزريبة.

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يقول الرّوحانيون: اتبع نداء قلبك. إنّني روحانيّة رغماً عنّي، ليس لدّي بديل. إما أن أركع من الصّبح حتى المساء، وأدعو الله ان يستجيب دعائي، أو أذهب عكس الاتّجاه، وأتبع نداء روحي، وأنمّي ذاتي، وأحترمها ، وفي كلتا الحالتين الطّريق طويل، وليس له نهاية، لكنّ الألف ميل تبدأ بخطوة، وصادف أن كنت جائعة، ولا طعام في الزريبة، فهشلت-أي طفشت- في بساتين الجوار. لم يشعر أحد بخروجي. جرّبت طعم الحشيش الأخضر. يا للروعة!

لماذا نجوع طالما يوجد في ديارنا برسيماً.

لدّي إناء قديم-كل آنيتي قديمة، لكنّ هذا مقرقع أكثر منها من الخارج-. عملت موقداً أتدفأ عليه من البرد، وأطبخ بعض أنواع الحشيش في الإناء القديم جداً كي أحتفظ بالآنية الأقل منه قدماً. مذهل طعم الطّعام ! تستطيع شربه، وما تبقى تأكله. حرّيتي تكمن في روحانيتي، وقد اكتسبت منها قدرات خارقة، اليوم عرفت مكاناً مليئاً بالفطر السّام، أحبّ الفطر، اعتمدت على مقولة " لن يصيبكم إلا ما كتب لكم" قلت: أجرّب. عسى التّنمية التي عملت عليها من أجل احترام ذاتي تفيد اليوم. كنت أتمنى أن يكون لديّ شيء من الزّيت كي أطبخ الفطر. كانت أمّي تقول" إن لم أضع في طبق الكلب أداماً يكلب -أي يصاب بداء الكلب-" .كانت حريصة أن يكون طعام كلبها مليئاً بالدّسم. سوف أجرّب الفطر مشويّاً.

شويته على موقدي-أبو الثلاث حجرات- وأتى بعض الحسّاد قالو: احذري! الفطر سام . نظرت إليهم، ابتسمت ابتسامة الواثق من ذاته. كان الفطر لذيذاً. الفطر السّام أفضل أنواع الفطر. لم أمت ، لكنّني أصبت بالكلًب لأنّني طبخت الفطر دون أدام.

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أحدّثكم عن المساواة في زريبتنا. لا زال العالم مشغولاً بالدّفاع عن حقوق النّساء. من حقّنا أن نشكر الله . في أماكننا لا يوجد أحد محروماً من حقوقه. كلّنا أبناء الزريبة. بل إنّ الأنثى مرغوبة أكثر. حيث يحلبونها إلى أن ينفذ الحليب، وبعدها يصبح مكانها المسلخ. من لا فائدة منه كأنّه ميّت، واللحم الحلال ليس محرّماً.

إحداهن رحلت إلى الغرب ، ورأى زوجها امرأة مختلفة فوقع في حبّها. عادت المرأة إلى الزريبة. قالت لا أجمل من أماكننا. وذكر واحد في الزريبة يكفي لمجموع نساء. هي كلّ يوم تصلّي لرّبها صلوات إضافيّة، تزوجت إمام الزريبة. أشفق عليها فضمّها إلى رعيّته المكونة من ثلاثة من مواطنات الزّريبة. قالت لي: تخشى أن يتربى أولادها هناك على قيم مختلفة عن قيم الزريبة، فالحمد لله. كان طلاقها من زوجها بإرادة إلهيّة، وهي سعيدة مع الإمام. أنساها كلّ العذابات. لا أجمل من الجنس الجماعي!

باركت لها عودتها، وحياتها الجنسية، وقيم الزريبة.

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في زريبتنا فحل. كيفما نقرت عليه يرفس. زريبتنا لا تعرف البلور الصّيني ، والمثل فيها يقول: " من أين ما نقرته يرفس" وهذا دليل على الأصالة.

كتب البارحة على مدوّنته " البارود"-أعني فحل الزّريبة -: أنا الشّاعر الذي اشتعل حبّاً. أرغب في أنثى في هذه اللحظة. كان صفّ من الإناث تحت أمره على الفور. يختار منهنّ من يشاء. هو في النهاية شاعر الزريبة، ومدوّنها، وفحلها. وإعلاميها، ومستقبلها. للأمانة أنا لا أحبّ الفحل. أرغب بأحدهم معنوناً، يسترضيني على الدّوام، وأكون معه في أشدّ الأيام إيلاماً.

أرغب في شخص يأخذني من الزريبة إلى فسحة الأحلام. أن أرى مكاناً أخر. مكان مثلاً على سفينة، أو على متن طائرة. المهم أن يكون مكاناً مختلفاً عن المكان هنا.

كتبت هذا على مدوّني. أتى الفحل، وكان قاضياً وطنيّاً للزريبة، فحكم عليّ بالاغتصاب وفق قوانين شرعيّة موضوعة للزريبة. كان الاغتصاب طبيعياً. لم أشعر بالفرق بينه ، وبين الحبّ. إنّني متصالحة مع ذاتي، وعليّ أن أقبل بالأمر الواقع. هكذا قالوا لي في دورة التنمية الذاتية

من مدونة " نفدي الزريبة"

من نحن: نحن أعضاء في الزريبة. لا نسعى إلى المال، أو الشهرة. شعارنا: أرواحنا فداء الزريبة. طموحنا: أن لا نخرج إلى الفضاء

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-لم نفكّر أن نعمل مدّونة يا ميّ. جميلة هذه الأفكار.

عشنا عالم الزريبة من خلالها. هي تصف وطنها، ولكن ماذا لو كنا نحن أيضاً نعيش في زريبة دون أن ندري؟

-أخذنا موضوع البحث عن المال والشّهرة، وانغمسنا في المسرح، نسينا أن نعطي لأنفسنا وقتاً ندوّن فيه، أو نضحك، أو نمشي على غير هدى. نجحنا في المسرح قليلاً، لكنّنا وقعنا في فخ الرّكض من أجل تحسين أنفسنا. لا بأس أن نسعى، لكن دون أن ننسى أن لأنفسنا علينا حقاً.

-وجدتها! سيكون اسم مدونتي: غراميات أبي

سوف أكتب في تعريف من نحن: نحن هم أنا كنت أبحث عن أبي عندما كانت المدرسة تطلب حضور أولياء الأمور، لكنّني عذرته، فالحب يفعل المعجزات، وقد فعلها فعلاً، فقد كان حبّ أبي لزوجة القاتل المتنمر حبّاً أسطورياً. أسرّ لي بحبّه. قلت اذهب على بركة الله. المهم أن تكون سعيداً، فسار وعين الله ترعاه. . .









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