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بلا وطن


محمد الهاشم
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 23:43
المحور: الادب والفن
    


           *** بلا وطن ٌ***

أنا لا اريد وطن ٌ

مشردٌ

بين الاحراش

والادغال

وينتابه الجزع

والتعب

وطول المسافات

أنا لا اريد وطن

ينفث انفاسه

ويهمهم

كالخيول الجامحات

أنا لا اريد وطن

يقتله الضمأ

والجوع والعناء

ويعيش على الفتات

ويمد يده للجياع

يطلب رغيفا

من الخبز

كي يقتات

أنا لا اريد وطن

يعتريه المرض

فيسقط

من شدة التعب

والاهات

أنا لا اريد وطن

يتسكع

بالليل والنهار

ويلعب القمار

بالحانات

انا لا اريد وطن

تذيبه سيول الامطار

وتصفعه الريح

فينهار

أنا لا اريد وطن

أبناءه يبحثون في القمامة

واخرون

ينشدون السلامه

وامهات

عائلات باليتامى

أنا لااريد وطن

ما بين

الخيمة والخيمه

يجلس

صبيان الضيمة

انا لا اريد وطن

يبكي

من شدة الجراح

*********

بل اريد وطن

شامخا

فوق قمم

الجبال والتلال

لا يعرف الملل

اريد وطن

عندما يجوع

على البطون

يربط الحجر

وعندما يضمأ

ينشد المطر

اريد وطن

عندما يذبح الفقير

 ينتفض الضمير

بل اريد وطن

يمنع الاغراب

ان يتسيدوا

 اريد وطن

يحبه الجميع

ويحب الجميع

هذا هو الوطن

هكذا يجب ان يكون

يقاتل الى النفس الاخير

من اجل أن ينتصر

من اجل ان

تهواه النوارس والقطا

من أجل أن يهواه

الهاربون بالمنافي

من اجل ان يهواه

الحفاة بالمخابي

هذا هو الوطن

وطن وطن

وطن وطن

هذا هو الوطن

  محمد الهاشم





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محمد الهاشم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الهاشم - بلا وطن