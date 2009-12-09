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الحبّ في الفردوس المفقود ...


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 19:22
المحور: الادب والفن
    


يا حبُّ .. تأتي سريعاً
و تمضي صليباً كأنين الأسير
كالجوعِ ، كالذكريات تجثو،
كَالسنتور في الفردوس المفقود ..
فيخرج قلبي وحيداً
يتنزّه في مغارات الوجود
والعمر حفنة مِن مجامر
من كمشة مناجم
و أحجار عقارب ..
يا حبُّ ..تَخرج أنفاسي الصفراء
تُجزئ على أكتافك أغوار البحار ..
و أنهار حقول و أعشاش عصافير
تفتح مِظلّات السفن لِلغٍناء
تورق فيَّ شهوة الإقتناء ،
في شهوة الإرتواء
و تموء بأشهى واحات
" ياء " العيون ...
و الأشعار ِ- بشكل رغيف -
تَبحث عن مطاحن الدروب في الشجر ،
بألف ماء ، تبحث عن عويل الطريح في الثمر
فَشملة شملة
تُلملم مرافئ أطيافكَ حتى الفجر ..
يا حبُّ .. أَبحث عن جذور العشب
في نسوة السحر .. هل أَربح اليوم رقصة مدائني
و قد حشوتُ حزني بالصوت المبحوح
هل تناجيني كنائسي وتدقّ أجراس العذراء ..
يا حبُّ أقفلتُ طبقات السماء !!!
و لم يعُد دعائي ينخر صدره ؟؟؟





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دلال الساحلي

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