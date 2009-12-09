

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 19:22

المحور: الادب والفن









يا حبُّ .. تأتي سريعاً

و تمضي صليباً كأنين الأسير

كالجوعِ ، كالذكريات تجثو،

كَالسنتور في الفردوس المفقود ..

فيخرج قلبي وحيداً

يتنزّه في مغارات الوجود

والعمر حفنة مِن مجامر

من كمشة مناجم

و أحجار عقارب ..

يا حبُّ ..تَخرج أنفاسي الصفراء

تُجزئ على أكتافك أغوار البحار ..

و أنهار حقول و أعشاش عصافير

تفتح مِظلّات السفن لِلغٍناء

تورق فيَّ شهوة الإقتناء ،

في شهوة الإرتواء

و تموء بأشهى واحات

" ياء " العيون ...

و الأشعار ِ- بشكل رغيف -

تَبحث عن مطاحن الدروب في الشجر ،

بألف ماء ، تبحث عن عويل الطريح في الثمر

فَشملة شملة

تُلملم مرافئ أطيافكَ حتى الفجر ..

يا حبُّ .. أَبحث عن جذور العشب

في نسوة السحر .. هل أَربح اليوم رقصة مدائني

و قد حشوتُ حزني بالصوت المبحوح

هل تناجيني كنائسي وتدقّ أجراس العذراء ..

يا حبُّ أقفلتُ طبقات السماء !!!

و لم يعُد دعائي ينخر صدره ؟؟؟