

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 19:22

المحور: الادب والفن









يبعث على الشجن،

وأحيانا على السرور

يبعث على دوار العطر،

على الهزال الصديق.

يبعث على النعاس العميق

يبعث ..

على الكلمة التي لها حياة الزهرة،

الاصابع التي تلامس جسدكِ

متناسبة مع أسبابك.

صوتي الذي لا يلمسك

كما الماء يموت عطشاً

إن لم ينسكب عليكِ

كما القُبل الفسيحة الضامئة.