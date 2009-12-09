التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,132
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - دَعْهَا
|
|
دَعْهَا
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
دُونَ طَلَب
- الحقيقةُ شَكّ
- الطِّفلُ و أُمُّه
- عِندَما يَرحَلُ القمَر
- الوقت
- الصَّهبَاء
- راشيل.. أنتِ الأفضل
- حِينَ اِختَلَيْتُ بِحَبيبَتِي
- ثَوبُ الأحزان
- القَلَم
- مِثلُكَ أَنتْ
- إلى شاعِرَتي
- لَقدْ تَغَيَّرْتُمَا!
- الحُبُّ حَبِيبِي
- عَيْنُ الهَوَى
- جِراح ٌللكِتَابَة
- حُبِّي لِنَفسِي
- لُعابُ حُزنِي
- البَحثُ عَن الذَّات
- المَوت
المزيد.....
- فليحة حسن: مثلي
- صدور رواية -أسبوع حب واحد-، للروائى السورى عدنان فرزات
- اليونسكو: إدراج مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة الت ...
- فنان روماني يلون مئات الأشجار.. وهذا هو السبب!
- سياسة الإنكار والسجال الكوميدي بين الدول العربية بالخليج الف ...
- العائدون من ساحات -الجهاد-... مشاعر متخبطة وأمل خائب
- إنتحار المعنى في رواية -اللص والكلاب-
- الكوميدي أحمد حلمي يحذف فيلماً من رصيده استجابة للآباء والأ ...
- استراليا : اليوم الثالث من ايام - المهرجان الثقافي العراق ...
- المدير التنفيذي لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونيّة: ال ...
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - دَعْهَا