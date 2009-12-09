

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 13:36

المحور: الادب والفن









لا اقسم بالنفس اللوامه

عبد صبري ابو ربيع

لا اقسم بالنفس اللوامه

والشعب محجور كلامه

والدولار يتراقص

بجيوب محتاره

وساسة لا تعرف الوطن

وأزلامه ...

ولا الشعب حتى يوم القيامه

وساسة جعلوا الوطن

في حروب دوامه

والشباب مقتول

واعراض النساء

اقرأ عليها السلامه

والان يحومون حول الوطن

مرة أخرى لإيهامه

سلاماً على من

يدير الحكم واحكامه

ومن خلف الاستار

اجنبي يحرك ايتامه

لا كهرباء ولا إعمار

ولا زراعه

ولا قوانين سلامه

ولا عمل ولا تربية

ولا شهادات تحفظ

للخريج الكرامه

مترفون لا يشبعون

من خيرات الوطن وانعامه

ساسة همهم الشقاق والخيانه

والامن انعدامه

لا يخافون يوماً

الشعب فيه

يشق الليل وخصومه

هو ذا الخير عندنا

من ذهب والجياع كثر

والشحاذون آلامه

اين الذي يزرع الخير والسعد

للشعب وأقوامه

لا يخلصنا إلا نخبة من الشعب

لا تعرف الاحزاب وغرامه