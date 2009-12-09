

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 10:39

المحور: الادب والفن









المال...

وما أدراك ما المال !...

يكتسب...

لا بالعمل...

ولا بالادخار...

بل بنهب الثروات...

اليملكها الشعب...

باستغلال النفوذ...

في أي إدارة...

وفي كل جماعة...

وعن طريق البرلمان...

وبامتيازات الريع...

بالاتجار...

في كل ممنوع...

واكتسابه...

بكل الطرق...

لا يحتاج إلى رخصة...

بقدر ما يحتاج...

إلى قسمة...

حتى تكون مشاركة النهب...

مشروعة...

حتى يصير الناهبون...

من كل المسؤولين...

في كل الإدارات...

من الوزير...

إلى أصغر مدير...

في أصغر إدارة...

من الناهبين...

°°°°°°

والبنات / البنون...

عندما ينشأن...

عندما ينشأون...

من أموال النهب...

يصرن...

يصيرون...

علامة على النهب...

بداعي التمتع...

بملذات الحياة...

بداعي الاهتمام...

بجمال البنات / الأبناء...

حتى يطفح الكيل...

حتى يتجسد...

نهب الثروات...

في مستوى استهلاك...

البنات / الأبناء...

في كل مجالات الحياة...

°°°°°°

يا أيها الطاعون...

يا طاعون النهب...

ألا تتذكر...

أن ما يتم نهبه...

هو للشعب...

وليس للناهبين...

الصاروا مرضى...

بطاعون النهب...

لا يستطيعون التغيب...

حرصا على نهب الثروات...

سعيا إلى تمتيع البنات / الأبناء...

فكفاك وجودا...

في عقلية الناهبين...

وكفاك ارتيادا...

لكل مجالات الحياة...

حتى تتقوى...

حتى يصير…

حرص الناهبين...

على الإصابة بك...

مفخرة...

للبنات / الأبناء...

°°°°°°

أفلا نتذكر؟...

أن نهب...

ثروات الشعب...

يعمق الفرق...

بين الكادحين...

وبين الأثرياء...

بين الفقراء...

وبين الناهبين...

فبه تضيع حقوق الشعب...

وبه يفقر...

هذا الوطن...

وبه يصير العابرون...

إلى النعيم...

لا يتجاوزون...

عدد الأصابع...

في اليدين...

ولا يستسلمون...

لإرادة الشعب...

في الحفاظ...

على كل الكنوز...

في العلاج...

من طاعون النهب...

من تمتيع البنات / الأبناء...

على حساب الشعب...

على حساب الكادحين...

على حساب الكثير...

من أمراض التطلع...

التصيب جماهير الشعب...

من الكادحات / الكادحين...

°°°°°°

أفلا تتذكر السفيهات؟...

أفلا يتذكر السفهاء؟...

أن ما يستهلكن...

أن ما يستهلكون...

هو للشعب...

لا للأصول...

هو منهوب...

لا مستحق في الأجور...

ولا موروث...

حتى يصير التصرف فيه...

مشروع...

°°°°°°

وإذا كان الأبناء / البنات...

يريدون صفاء الذمم...

فليرجعوا...

ما تم نهبه...

إلى ملكية الشعب...

ويؤدوا...

ذعيرة النهب...

إلى الشعب...

من أجل أن...

تصير الذمم...

صافية...

حتى يرضى الشعب...

عن بنات / أبناء الناهبين...

الكدسوا الثروات...

في بيوت الأسر...

في العقارات...

في حسابات الأبناك...

والمستثمرة...

في تعليم البنات / الأبناء...

في أرقى المدارس...

في أوروبا...

في أميريكا...

في أفق تقلد...

أعلى المناصب...

في دولتنا...

أو في كبرى الشركات...

أو في إحدى الدول...

أو في إحدى...

كبريات الشركات...

العالمية...

°°°°°°

إن ما يبذره الناهبون...

على تدريس البنات / الأبناء...

في أرقى المدارس...

قد يساوي...

ما تصرفه دولتنا...

على كل المداس...

والجامعات...

°°°°°°

فهل تستطيع الشعوب...

محاسبة من نهبوا...

ثروات الشعوب؟...

وهل تستطيع مساءلة...

كل البنات / الأبناء...

عما نهبه...

آباؤهن / آباؤهم...

في كل المسؤوليات...

الشغلوها؟...

وفيما صار لهم...

عن طريق امتيازات الريع...

وعن طريق الاتجار...

في كل ممنوع...

وفي الارتشاء؟...

°°°°°°

إن ما نعانيه...

أن نهب الثروات...

أن امتيازات الريع...

أن الاتجار...

في كل ممنوع...

أن الارتشاء...

صار وسيلة...

للاغتناء السريع...

والمتفاحش...

لأناس...

كانوا لا يملكون شيئا...

قبل التوظيف...

ثم صاروا...

من كبار الأثرياء...

فلماذا لا يسألون...

عن مصدر هذا الثراء؟...

ولماذا لا يطلب منهم...

إرجاع ما نهبوه؟...

ولماذا لا يتم التصريح...

بالممتلكات...

قبل التوظيف...

في كل المسؤوليات؟...

ولماذا لا يحاسبون...

عند انتهاء المهام؟...

حتى يعرف الشعب...

من أين لهم...

بكل ما يملكون...

من ثروات...



ابن جرير في 07 / 07 / 2017

محمد الحنفي