

ريتا عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 08:33

المحور: الادب والفن









-8-

أجتهدُ لأتخلّصَ من الشَّرنقة.

أتحرَّرُ فَرَاشَةً بيضاء.

أتحرّرُ من كل قيد وذكرَى.

أنطلقُ إلى ما وراء الأفق.

*

أنتظرُ عودته .

" الإنتظار صخبٌ مبعثهُ القلق"هكذا كتبَ رولان بارت.

هذا ما أشعر به الآن.

*

ذاب ثلجي فتدفق خارج غرفة المعيشة. غمرَ في طريقه الزُّهورَ فأورقتْ وجَرَفَ كلّ الحَصَى فاخضرَّتِ الحقول.

أنتظرُ...

وأنتظرُ..

لم أعُد تلكَ الفتاة معدومة الشّخصيّة التي التهمَ الذئبُ جدتها فعاشت ما تبقّى من حلمٍ في مَحَارَة الرُّعب.

أنتظرُ..

وأنتظرُ...

آهٍ كيف نجحَ فيصل في وأدِ كياني...!

آهٍ كيفَ ظلَّ الجرحُ مفتوحًا على مصراعيّ الألم. آهٍ كيف قهرني هذا الرَّجُل حين أتاني وأنا في العشرين من عمري..في هيئة صيّاد. ها أنا آنتظره ممتلئة بنعمة االثقة بالنّفس.. كي أضع حدّا لجبروته .. كي أخلِقَ واقعا آخر.. أو أرحل عنه.



*

في القلبِ فَرَاشة

صغيرة ..صغيرة..

تُرَفْرفُ..تُرَفْرفْ..

بينَ جُدرانِ صَمتي

لتمحُو عنْهُ وَعَـنّي

غُبَارَ العُـــــــــــــــــــــزلة.

غُبَارَ العُــــــــــــــــــــــزلة.

*

أنتظرُ وأنتظر..

الشيء الوحيد الجيّد الذي قام به فيصل..هو أنّه كان يُحضِر لي الكتب من مكتبة المدرسة التي كان يعملُ فيها فكنتُ ألتهم الكتب التهاما ممّا ساهمَ في بلورة شخصيتي ونُمُوِّ أجنحتي.

أنتظرُ ...

..........................وأنتظــــــــــر.

*..

أتلقفُ صوت المفتاح وهو يُعْمِلُهُ في باب المنزل.

أرتجف.

أتسمَّرُ مكاني ويتسمَّرُ الرُّعبُ في عُروقي.

يجب أن أكونَ أقوى من هذا الموقف !.

حدجني بنظرة لئيمة.

= ما بك؟ وجهك ممتقع! مريضة؟

- لستُ مريضة ..

إنما استيقظتُ...

وسأغادر قمقمَ الكبتِ.

= ماذا؟

- كما سمعتَ!

لم أعُد تلك الدُّمية التي تحرّكها بخيوط خفيّة.

أنا كيان.

أتفهم!

-أفهم شيئا واحدا: أنتِ مجنونة.

أنتِ كما أخبرني أبوكِ وأخوكِ ... مجنونـــــــــــــــــــة!

راحَ يدورُ حولَ نفسِهِ وهو كالمهووسِ يُردّد:

آه.. مجنونة!

صمتَ فاستجمعتُ قوايَ النّفسيّة والمعنويّة.

قررتُ ألاَّ يهزمني مهما كان ثمن ثورتي على ظلالي.

هتفَ يتساءل :

= كنِّك سَكْرانة..!

- الخمر لكَ أنت وحدك. أنا في كامل قواي العقليّة.

صمتّتُ لأمتحنَ تأثير الحديثِ عليهِ.

أخشى أن تنتابَهُ موجةُ غضبٍ فلا يعودُ يرى شيئا في عينيه.

أخشى نوبات عنفه. لطالما رايتُهُ ماردًا. لكن......

ها قد انتهى مسلسل الأوجاع المُزمنة.

لن أسمح له بعد اللحظة أن يخدش إنسانيتي .

لن أتراجع عن قراري.

أستللتُ حسامَ ايجابيتي مِن غِمدِه وأعلنتُ له:

- قمتُ بالتسجيل في جامعة حيفا وأتاني الردُّ بالإيجاب.

غدًا أداوم في الجامعة.

جلستُ.

لم يجلس.

استشاط غضبًا.

أخذ يروح ويجيء في الغرفة وهو يتمتم:

= الجامعة!

كيف حدث ذلك؟

من أرسل لك طلب الإنتساب!

تخونينني في عُقر بيتي!؟

وأنا المغدور..

مش عارف شي!

يا هانم!

احكِ كيف حصل كل هذا!! ..

إحـــــــــــــــــــــــــــــــكِ..!

ليه سكتِّي!

إسّا صرتِ خَرْسَة. إحكِ يا بنت ال.....

احــــــــــــــــــــــــكِ وإلا..

*

وقعَ حجرٌ في بئرِ الصّبرِ.

اتّسَعَتِ الدّوائر.

كان ضروريّا عليَّ أن أستوعبَ وحدي كلّ الدوائر.

لن أتراجع!

طمأنتُ نفسي لئلا تخور تحت وطأة الخوف .

لم يَعدْ يُرعبُني.

لم أعدْ أراهُ ماردًا.

بالعكس.. أنا أشفق عليه.

أعلم أنّه يحاول الإدّعاء أنّه قويّ لكنّه في عُمقِ أعماقِهِ..رَجُلٌ مهزوم.. ضعيف الشّخصيّة.. مُثير للشفقة.

ليشرب البحرَ.

لا يعنيني ولا أيّ ردّ فعل سيأتي به. لقد أخذتُ قراري ولن أتراجع عنه حتّى لو كان الثمن... قَتلي.

بدأ يخطّطُ لمواجهةٍ دامية بيني وبينه.

مع هذا ..

لن أتراجعَ.

العنكبوت السّادي قضى بجرّةِ منديل.

الآن .. يومك يا ريتا.

تشجّعي.

إمّا حياة بكرامة أو الموت بكرامة.

أكونُ أو لا أكون.

أكونُ أو كيفَ أكون.

تلكَ هيَ المسألة.

ها أنا أعلنُ ثورتي على الصَّمت.

أقسمتُ ألاّ أكون دُميّة في يدِ أيٍّ كان بعد اليوم.

أوقدتُ شمس ايجابيتي وهو يهزّ بعنفٍ كتفيّ ويقول:

= من ساعدك على تنفيذ أفكارك الجهنميّة.

أحسستُ أنّهُ ُفي عُمْقِ أعماقهِ هشّ. .... تماما.. تمامًا كبيتِ ذاكَ العنكبوت اللئيم.

=احكِ.

يا خَرْسَة يا بنت ال.....إحــــــــــــــــــــــــــكِ..!



*

"اللسانُ الذي لا يقولُ لااااا..

ليسَ لسان إنسان"

*

صرخَ بجنون:

- يا كلبة.. احــــــــــكِ..مع مين تآمرتِ عليّ؟ أختك أمل؟

آه!

مفيش حدّ غيرها بنت ال... الله يلعنها!.

*

تناولَ المزهريّة الكريستال.

باغتني..

هَوَتْى بها على رأسي المُدجّج بالقرارات.

نزفَ الدم من رأسي.

نقيا.. طاهرًا....

*

فجأة رأيته.

من نافذة غرفة المعيشة المُطلّة على البحرِ أتى.

كان يردِّدُ بصوتٍ كالرّعد.

- متخافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش. أنا معك.

اقتربَ منّي حتَى التصق بي. أمسك بيدي. تداخلَ الدم النّازفُ مِن رأسي مع الدم النازف نقيا ..طاهرًا.. من يدَيْهِ.

نظرتُ في عينيهِ لأستمدَّ منهما طاقةً ايجابيّة.

فجأة..

أبصرتُ في كلّ بؤبؤ..صليبا من خشب!

*

صحوتُ على واقعٍ آخر.

بادرته بسؤال ارّقني منذ التقينا قرب الصخرة:

- مين إنتَ؟

= ضمّني لصدره. غمرني بدفءٍ أبويٍّ عجيب.

سلامه تركَ لي.

سلامٌ داخليّ أعطاني .

ليسَ كما يُعطي العالم أعطاني هوَ.

همسَ في أذني:

= يا بنتي ..

أنا مُخلّص البشريّة من مكائد الشيطان.

عيني عليكِ.. ليل نهار.

وجعك بيوجعني.

أتيتُ لأنّي أُحبّـــــــــــــك.

أتيتُ لأنقذكْ.