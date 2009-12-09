

زينة بن سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 02:07

المحور: الادب والفن









أممم

لن أتّصل بأحد،

سأقفز من داخلي،

أحبس الأرض في دفتر

ثمّ،

أمزّق العنوان.

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