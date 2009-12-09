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أممم...


زينة بن سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 02:07
المحور: الادب والفن
    


أممم
لن أتّصل بأحد،
سأقفز من داخلي،
أحبس الأرض في دفتر
ثمّ،
أمزّق العنوان.
...





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زينة بن سعيد

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