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الأماكن تستحوزها الأرواح الحميدة .


يوسف حمك
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 01:28
المحور: الادب والفن
    


يقال : ( للأمكنة أرواحٌ تسكنها فتعلق بالنفوس )
لا أقصد الأمور المخيفة التي تحصل للبعض فيفرون منها ، ويغادرونها اعتقاداً منهم بوجود أشباحٍ شريرةِ ( كالجن و الشياطين ) حسب المعتقدات الدينية و العلوم الروحانية .

أن تعيش في مكانٍ ، أو تزوره بين الفينة و الأخرى ، أو تزاول مهنةً دائمةً في ربوعه برفقة شخصٍ ، أو رهطٍ من الناس ، لا بد و أن تتفاعل روحك مع هذه الأرواح و إن بنسبٍ متفاوتةٍ .
إلا أنها تنجذب إلى أحد الأرواح بنسبةٍ أعلى و دون قصدٍ ، و عليها تعتاد بسخاءٍ أكثر ، فتحتضنها بتآلفٍ ودودٍ أكثر من قريناتها ، و تسكن بداخلك ، و تشغل حيزاً كبيراً بأعماقك ، فتدفأك لطفاً ، و تملأ المكان متعةً ، و يكون لها أكبر الحصص من الأحداث فيه ، فحضورها يكون أقوى و أعظم ثقلاً .
رقعة الانسجام تتسع ، فتسلط الإضاءة إلى كل زواياه .
و من تفاصيله يتسع بريقٌ مطبوعٌ بأثرها كقصيدةٍ رائعةٍ تتوق النفس لقراءتها ، فتستمتع بجمال مفرداتها ، و عمق معانيها .
فتغدو هكذا أعلى شأناً ، و أرفع مقاماً من بين سائر الأرواح .

تمر الأيام و الأسابيع ، و تتوالى الشهور و السنون ، فالزمن اللص يترصدك ليسرق منك الأرواح بأساليب متباينةٍ .
إما بإمتداد يد المنون إليها ، أو بإعداد حقائب الرحيل و قطع تذكرة السفر لتقبع ما وراء البحار ، أو محاولة اقتلاعها من الجذور لأرض المكان ذاته . فيدعك وحيداً يداهمك الحزن فتهرع إلى الأماكن المسكونة بهذه الأرواح المهاجرة و الغائبة .

يهيمن عليك إحساسٌ بأنك تستأنس المتعة فيها ، كما قبل الرحيل .
فتشعر كأن تغييراً قد طرأ على المكان رغم أن كل شيءٍ في موضعه الأصليِّ بلا تعديلٍ أو تبديلٍ .
الجدران تصمت ضجراً ، و المحتويات تخرس منتهى الخرس بلا قرقعةٍ ، و السكون ينصب خيمته بلا افتعال الضجيج .
يغمرك أرقٌ طويلٌ ،
و طعمٌ باهتٌ يوهمك بأن هذا المكان بات أرشيفاً تسكنه أطياف الأرواح الغائبة بجسدها ، و الحاضرة بخلودٍ .
تملك القدرة على أن تتجسد بذاتها في كل ركنٍ من أركانه .
نداءٌ كتومٌ صدوقٌ إلى الأسماع ،
قهقهةٌ ناعمةٌ كنسمةٍ تخدر النفس .
مزاجٌ مضطربٌ ،
و استحواذ قلقٍ مرهقٍ يعيق طقوساً لا مرئيةً اعتادت الروح على ممارستها بصمتٍ أصمٍ ، تتجسد أمام العينين من تلقاء نفسها .
ثم تختفي بعد ابتسامةٍ رقيقةٍ كظل عابرٍ سرعان ما يتلاشى ، أو حلمٍ يجدد المكان على نحوٍ يعيد إليه تآلفه في ماضيه الذهبيِّ ، فنشعر بتوقٍ شديدٍ للبكاء من أفول روعة ربيعها ، و الاشتياق لمشاغباتها الناعمة المفعمة بالطفولة .
إنه الزمن الهارب بخطف أشياء تسعدنا ، لنلتقي وحدتنا .





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يوسف حمك

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يوسف حمك - الأماكن تستحوزها الأرواح الحميدة .