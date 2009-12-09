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الموجة الزّرقاء


هاتف بشبوش
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 01:28
المحور: الادب والفن
    


إلى صديقي الشاعر و الروائي زيد الشهيد
…………………………………
أتعرفُ يازيد
ماذا يعني حين تستعيرُ لوليتا دمعتينِ
من النادباتِ على رحيلِ أمواجهنّ
أتعرفُ انّ أزرقَ الموجِ
أوحى الى يوهانس الدنماركي
أن يكتشف عروسَ البحر ، التي ظلّت حتى اليومَ مزاراَ
للملوكِ وعابري السبيل ، ممن أصابهم سهمُ العشقِ مقتلاً
أتعرفُ يازيد ..
انّ جارةَ الوادي بالأمسِ تبكي على يوسفِ الفهدْ
وهو… على نقالة المشفى مصاباً بالعشقِ داءاً وهجراً
أتعرفُ يازيد…
اَنّ السيرةَ القيسيةِ في حب ليلى وأليكترا
أخبرتنا… انّ العشقَ داءُّ عضالُ ، لانشفى منه
حتى وصالنا المخضّبِ ، بطيب أنفاسهنَ ، وماينزلُ أسفلَ الخاصرين
فعلينا ياصديقي…..
أنْ نطبْ نفساً ، في هذا العمرِ الماركيزي الضئيلِ فوق البحرِ
أنْ نتخذ القرارَ فراراً …وفراراً…. وفرار
كي لانغرقَ بالموج الأزرقِ ، حين تلهينا لوليتا
بفستانٍ يتضايقُ عند الزيقِ المترفِ ، بقلادةٍ ذهبيةٍ
تليقُ بناعمِ الثديين ….
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوهانس…الكاتب الدنماركي الشهير عالميا ( يوهانس أندرسن) مخترع عروس البحر
يوسف الفهد …. عابد الفهد الممثل البارع في مسلسل ياجارة الوادي





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هاتف بشبوش

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