

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 00:08

المحور: الادب والفن









_لا جدوى من الكلمات

خانتها المعاني،

عبارات كانت.

خالتها مسرات،

- - ---- -----

لا جدوى من الآهات،

،خذلتها الدموع،

و أنهكتها الصيحات،

ظنت،أنها خيبات.

_-_-___--------

لا جدوى من آهات الكلمات،

دع الدموع تنساب،حسرات،

ما عادت تجدي الهمسات،

لا جدوى من ذكرى،

لا تقي من سقطات.

حميد المصباحي