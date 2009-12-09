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لا جدوى الكلمات


حميد المصباحي
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 00:08
المحور: الادب والفن
    


_لا جدوى من الكلمات
خانتها المعاني،
عبارات كانت.
خالتها مسرات،
- - ---- -----
لا جدوى من الآهات،
،خذلتها الدموع،
و أنهكتها الصيحات،
ظنت،أنها خيبات.
_-_-___--------
لا جدوى من آهات الكلمات،
دع الدموع تنساب،حسرات،
ما عادت تجدي الهمسات،
لا جدوى من ذكرى،
لا تقي من سقطات.
حميد المصباحي





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حميد المصباحي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حميد المصباحي - لا جدوى الكلمات