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ابن الريح


عادل عياد
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 00:08
المحور: الادب والفن
    


غايه في الجسد
بتمهد الطريق للشهوه
للحروب
للثوره على الأوضاع المحميه
للسلام
والاستسلام
للنور
والفوز ..
فارفع إيدك وسلم
واخدع
واجري
ومتسبش من نفسك حبه
زي إنسان كامل اضحك
واعمل تحالف مع جسدك
متفكرش ان انا بعيد عنك
شيل انتصارك المجرد
وتعال جنبي
فاكر لما كنا بنغني
وكان صوتنا ليه حس الرعد
قوم اصرخ معايا
جوايا
وبرايا
يمكن صراخنا يتفهم
صراخ الأخرس المتوحد
والمصاب بالانفصام
عمره ماهيكون ابن للريح ...





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عادل عياد

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المقالات المنشورة: 68
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- استفهام
- الوجود
- روحها ليه
- من غير إسم
- مش عارف
- تعالَ معايا
- بانتوميم
- نَفسي
- حب جديد / حب كيميائي
- أنا
- البطل
- فن الوصول
- استعادة الحياه
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- فرحة الفرحه
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