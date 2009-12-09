

منير الصعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 00:07

المحور: الادب والفن













مازلنا نمني النفس بما نهوى

والنفس بالأوهام قد تخدع

نباهي الدنيا برايات رفعناها

وأيات الصدق بدروبنا لم ترفع

وعودٌ قد كنا قطعناها وس

التسويف بوعودنا لم تُقطع

ما دمنا طوائف تتناحر

لا دينٌ في أمتنا قد يَجمع

ما دمنا نَهرب من أرضٍ

يحكمها الطاغي لا يُردع

الكل مشغول بدنياه

والقدس لأقداسه لاتنفع

كم قدس قدسنا بمرابعنا

والأقصى بالقرأن يهجع

لازلنا أمة تأكل من ثديها

والحرة من ثديها لا ترضع

فالله لا يغير ما بقوم حتى

يغيروا ما بأنفسهم يتربع

ف أجراس العودة لا تقرع

حتى يُزال الصدأ من المدفع

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