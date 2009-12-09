

محمد الذهبي

الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 15:38

المحور: الادب والفن









القاتل والمقتول

محمد الذهبي

القاتل والمقتول يبكيان

فعلامَ يا أمي تصنعين الخبز للمقاتلين

ولماذا تلدينني لأكبر وأكون قاتلاً أو مقتولاً

×××

الأمهات يرميْنَ ابناءهن إلى المزابل

والمقابر

×××

القاتل يرتدي الجينز

ويرسل شعره طويلاً

ويضع النظارات

والمقتول يرتدي الجينز ويرسل شعره طويلاً

ويضع النظارات

×××

حتى اسماء الأمهات تتشابه

اسم الأم ( بدريه) في شهادة الوفاة للمقتول

اسم الأم (بدريه)

في شهادة الولادة للقاتل

وبين شهادة الميلاد والوفاة

ظلٌ باهتٌ لوطنٍ سوف يموت

×××

لا فرق في المظهر

ليس ضرورياً أن يرتدي القاتل العصابة

فهنالك قتلة بلون الوطن

بالأخضر والأحمر والأبيض

وليس ضروريا أن يكون المقتول جميلاً مثل (كرار)

ربما كان دميماً مثل ( عزيز)

×××

كرار وسجاد وذو الفقار

كانوا جميعا يجلسون على ذات الكرسي

قبل أن يدور بهم

فيلقي كرار جثة هامدة فوق كومة من النفايات

ويلقي الآخرين في ضفة ثانية

يا لها من مصادفة

أن يكون السلاح هو القاضي

فيقضي مثل فرعون بحياة البعض وموت الآخرين

×××

سيوفهم كانت بأيديهم

ولذا كانوا فاتحين

أما من كانت سيوفهم في رؤوسهم

فكانوا مفتوحين