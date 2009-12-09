

دنيا أحمد الشرقي

الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 15:38

المحور: الادب والفن









جمعه أخرى تمضي برياء منبر كان طهر

وكرسي سياسي عهر

لا بركه فيها ولا خير

متنمقون ومعهم خاننا الدهر

أكالون للسحت قوالون لا أكثر

أدركنا يا أبا صالح تقال لفظا حين كر وفر

جحيم جمعتكم ما زال قائم حتى يكون ما بقلوبكم هو ذات الجهر

جاركم بلا عشاء

وأخا ً لكم نام بقهر

لالا تقولوا جمعه مباركه والشيطان تراعونه ك در



بعد قليل ستنتهي صلاة الرياء

أينك يا صادق الصدر

