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على سرائر الوطن أرجع معافى


فضيلة مرتضى
الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 15:37
المحور: الادب والفن
    


على سرائر الوطن أرجع معافى
فضيلة مرتضى
أفرش أيها الحب وشاحك
ومد أعمدة النار
أجتاحت أجنتك الثلج والأحجار
وتجمدت تجاويفك من برد_
وإعصار
أمتلأت سرائرك بالكره
يوم أحرقوا أجنحتك البيضاء
لفوا سياج السكون بالهياج
أرتفعت الأصوات النشاز
أرجع أيها الحب من سفرك البعيد_
أجلب لنا هواء جديد__
قد دار الزمن
وتمدد وجه الكره المقيت
فوق سرائر الوطن
وجاءنا مولود جديد قبيح
جرح ثغر أغانينا
عد الينا_
ياعشق الوطن
دون من جديد قصائد الغزل
وأزرع زهرات الأمل
لف حول خزائنك
الرضى
وبث من ثغرك نهر يروينا
أرجع الينا .. أرجع اليينا
أيها الحب معافى
أبتسم فوق سرائر الوطن
7/07/2017





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فضيلة مرتضى

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فضيلة مرتضى - على سرائر الوطن أرجع معافى