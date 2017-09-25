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إبحارٌ أوان الليل


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 12:23
المحور: الادب والفن
    


في الليل
تبحر روحي
على صفحة محيط ذاتي
تفحص أفكاري
تتمحص معتقداتي
تتحرر لهنيهةٍ
تحاول ألأحاطة
بجميع الموجوداتِ
تجوب ألأكوان
تطير في السموات
تدرس حياة المخلوقاتِ
تنظر حياة جميع الكائناتِ
تحاول فهم ألآراء
تتجاوب مع جميع الدياناتِ
تتمشى في المروج الخضراء
تهيم في المفقرة من الفلواتِ
تبحث في دقائق ألأمور
وفي العظيمة من ألأموراتِ
تعود القهقري لقوقعتها
بعد عسرٍ في هضم التأويلات
ترى لماذا نحن هنا
ما الغاية من هذه الحيواةِ
لا يقدم أحداً مبرراً
قاصرةٌ في شرحها
جميع التفسيرات
في بيتي الصغير
وغرفتي الهادئة
أشرب شراب الجناتِ
أستمتع بوقتي وبصحبتي
أرمي بعيداً مكدرات الذات
بيدي أسوح بين تلالٍ وهضابٍ
وأصل للهدف
أقطف أشهى العنباتِ
هكذا أقضي وقتي
بين فكرٍ ولذةٍ
الى أن أمضي
وأصبح ماضياً
في الزمن ألآتي





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شيرزاد همزاني

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