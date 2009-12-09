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خرير ينبوع - افكار ليست فلسفية -


سالم الياس مدالو
الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 08:02
المحور: الادب والفن
    



1 -
الحلم

الحلم قصة من الماضي
بسيناريو جديد

2 -
الامل

الرغبة تشاكس الامل
الى حين ايقاد
شمعة

3 -
الدقيقة الشريفة
تزاحم الثانية المتخاذلة
من اجل ايقاد
شمعة العطاء

4 -
خرير

خرير الينبوع الصافي
يدخل قلب غزالة عاشقة
كلحن حب عذب
جميل

5 -
الأشجار اليابسة
اغصانها تنكمش على
بعضها حزينة
والأشجار المثمرة
تبتسم للقطا
وللعصافير

6 -
انين يمامة جريحة
يعكس صدى
انين شمعة
حزينة
منطفئة

7 -
العزف على ناي
القلب المحطم
إطفاء لشموع النفس
القلب والروح
سالم الياس مدالو





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سالم الياس مدالو

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