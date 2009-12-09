

سالم الياس مدالو

الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 08:02

المحور: الادب والفن











1 -

الحلم



الحلم قصة من الماضي

بسيناريو جديد



2 -

الامل



الرغبة تشاكس الامل

الى حين ايقاد

شمعة



3 -

الدقيقة الشريفة

تزاحم الثانية المتخاذلة

من اجل ايقاد

شمعة العطاء



4 -

خرير



خرير الينبوع الصافي

يدخل قلب غزالة عاشقة

كلحن حب عذب

جميل



5 -

الأشجار اليابسة

اغصانها تنكمش على

بعضها حزينة

والأشجار المثمرة

تبتسم للقطا

وللعصافير



6 -

انين يمامة جريحة

يعكس صدى

انين شمعة

حزينة

منطفئة



7 -

العزف على ناي

القلب المحطم

إطفاء لشموع النفس

القلب والروح

سالم الياس مدالو