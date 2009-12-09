

ابراهيم مصطفى علي

الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 08:01

المحور: الادب والفن









ساعة حر العطش

أيها الحبيب قد التجَّ شوقي

وادركني شغف الهوى

ليتني ما دنوت من طيف عيناك

وابحرت فيهما حتى المدى

ألتمس ما يُسرمن رفيع الشِعر

ساعة حر العطش عند الضنى

لكنني ما رميت قلبي يتسكع

في سُرادق انفاسك دون سلوى

أخفق كالطير شوقاً واحتسي

من عناقك رائحة همسٍ ذا شذا

لا تضاهيها كل أقاحي زهورالربى *

إلّا المطر حالما يُقَبِّلُ بثغره الثرى

بَيد أني ما زلت مهما عظم جورك لا أنسى

ذات يوم كيف امسكت ذراعي

وتأرجحت راقصاً على انغام الندى

بعد أن خلعت طرحة رأسي وارتديتها *

في خلوة ما زال قلبي يستذكرْ شرارها

إن كان غير مجدٍ لظامىءٍ يتيه بين الوِرْد والصَبا *

أفضل أن يحيا مع الأحلام ليلهُ ويحمد في الصباح السُّرَى *

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*أقاحِيُّ : جمع أقْحُوانُ

*طَرْحَةُ العَرُوسِ : طَيْلَسَانٌ ، كِسَاءٌ تُلْقِيهِ عَلَى كَتِفَيْهَا وَرَأْسِهَا.

*الوِرْدُ : الماءُ الذى يُورَدُ

*السُّرَى : سَيرُ عامَةِ الليل

*عند الصباح يَحمَد القومُ السُّرَى :-: يضرب في احتمال المشقة والحثّ على الصبر