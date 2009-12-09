

بلال فوراني

الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 00:45

المحور: الادب والفن











وجعي يا سيدتي بسيط ومعقدّ

لكنهم يقولون أنه مجرد مرض و إعاقة

وجعي أني أريد أ أصرخ لك

أني أحبك من دون جرح ولا حتى لصاقة

ولكن الدنيا كلها تمنعني

لأني أرتكب فيكِ أكبر جريمة و أكبر حماقة ..؟؟



وجعي أني أريد أن أعشقكِ

بطريقتي المجنونة

أن أقول لكل الدنيا

هذه حبيبتي بالحب ما زالت معجونة

ولكن الدنيا الحكيمة ما زالت ظالمة

لا تريد مني سوى قصيدة قافتبها موزونة ..؟؟



وجعي أني رجل حرّ

يكره قضبان السجون

لا تقولي عني أبداً

أنه لا يخاف ربه وبالجنّ مسكون

فلولا ربه أصلا ما كان وصل إليك

وصار في حبك عاشق و أكثر من مجنون ...؟؟



وجعي أني أحبك بلا أمل

حبي لك استحالة كله وجع وندمّ

وجعي أن ظروفي لا تساعدني

ألمي لا يعرفه وجعّ ولا ألمّ

غصّة قلبي تنهشّ صدري

فحبي لك قص ة لا يعترفّ بها أي قلم ...؟؟



وجعي أني أحبك وسأحبك

وجعي أني أعشق دينكِ وربك

وجعي أني سأظل أصلي في دربك

وجعي أني سأحبك ولكني لستُ نبضّ في قلبكِ



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على حافة الوجع



الوجع يا حبيبتي ما زال منكِ وإليكِ

أني أبيعُ الدنيا وما فيها لأجل نور عينيكِ

أني أموت ومشنقتي الأخيرة تغزلها أصابع يديكِ

أنتِ بعتِ دقات ّقلبي دون أن تسمعيه

وأنا الذي بعتُ صوتي كله كرامة لطهرّ شفتيكِ



#بلال_فوراني