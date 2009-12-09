

ال يسار الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 22:32

المحور: الادب والفن









سمسرة بغدادية...

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في القاعة الفخمة

وبعد حفلة بهية للشواء

اجتمع الاغنياء

محليون وغرباء

وقف السمسار الاعظم

دق بعصا المزاد المذهبة

انتبه الجمع !!

تجمهر الجمع !!

هنا مزاد بغداد يا سادة ياكرام

هنا يباع الشرف لمن لاشرف له

هنا يباع النسب لمن لانسب له

هنا تباع القوة لمن لا قوم له

هنا المال السائب

هنا يخلق الغالب

مزاد مزاد مزاد

لدينا خمر شرعي

يُسكر من اول رشفة

وبغايا حسان

ينعشن من اول غمزة

قتلة مأجورين..

يصيبون باول رصاصة

عتاة الساسة

جهابذة الثقافة

شواذ من كل الاجناس

فقط اشروا يا سادة

كل شيء مباح

وحيّ على الفلاح

اشتروا ووفروا عليّ الصياح

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ال يسار الطائي