

سامي البدري

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 15:34

المحور: الادب والفن









بائعة هوى لم أفهم لغتها



أبي لم يدعِ بطولة يوما

كان يعيش ليصل إلى الجنة من الدور الأول

لم يغازل امرأة يوما

لم يدخل حانة يوما

كان يمشي بخط مستقيم ويحنو على القطط

ليموت بسذاجة ولي صالح.

في ليلة دافئة إعترضت طريقه بائعة هوى

وكشفت له عن جدوى ساقيها... فأحس بألم ممض

ألم من يداهمه موت في غير موضع الموت الذي كان يتوقعه... فسقط مضرجا بوحل لم يكن يعرفه.



في النهاية، ولأسباب لم أفهمها،

تمكنت فتاة الليل من إستدراج أبي إلى وقيعة صغرى

لكنه وقبل لحظة سقوطه إعتذر لها بقوله:

فمك ليس جميلا

ويداك ليستا بيضاوين ولا بالجمال الذي أحب...

وعاد إلى البيت ليشتمني بصمت

لأنه كان عاجزا عن قول ما يشغله

وكان الإرتباك يشعره بعجز غير مسمى.



صمت أبي دهرا وعاد للحنو على قططه

لينسى كل ما يتعلق بالحياة خارج سياج توقعاته.



في ليلة باردة، عدت مخمورا لأصادف بائعة الهوى تلك

قالت لي بسخرية: أبوك وثن يعبد نفسه

وينتظر معجزات من مؤخرته الحجرية.



في ليلة تالية، عدت لأجد بائعة الهوى مخمورة على الرصيف

أجلستني إلى جانبها وفتحت ساقيها وقالت مقهقهة:

قلت لأبيك أن العودة إلى هنا هي الحل الأمثل لي وله.



في الليلة التالية عدت لأجد بائعة الهوى ميتة على نفس الرصيف البارد... ولم أعرف أين أذهب بها.



وفي ليلة ماطرة وخائبة، مات أبي

مات حتف كل توقعاته

وخضت برودة الطين الصماء

لأدفنه تحت أوحاله الباردة

كانت ميتة مغرقة في التفاهة

ذكرتني بحكمة بائعة الهوى الساخرة.