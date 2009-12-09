أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هدى عثمان أبو غوش - وسادة عش الدّبابير وهموم الشباب


اخر الافلام











المزيد.....

وسادة عش الدّبابير وهموم الشباب


هدى عثمان أبو غوش
الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 15:34
المحور: الادب والفن
    


هدى عثمان أبو غوش
وسادة عش الدّبابير وهموم الشباب
عن دار الجندي للنّشر والتّوزيع في القدس صدرت مجموعة نصوص للكاتب المقدسيّ جمعة السّمان، تحت عنوان " وسادتي عشّ دبابير"، ويقع الكتاب الذي صمّم غلافه ومنتجه أسامة سلهب في 224 صفحة من الحجم المتوسط.
اختار الكاتب في معظم نصوصه فئة الشباب في طرح مواضيعة المختلفة. فتطرق إلى العلاقة العاطفية بين الشاب والفتاة، أحلام الفتيات ،خيبة الحبيب وخذلانه بالإضافة إلى المضايقات التي تتعرض لها الفتاة من قبل الشاب.
تطرق إلى العلاقة غير المستقرة عند الأزواج، وإلى خلق الفتن بين الناس .
كما وتطرق إلى نظرة المجتمع للطفل المسلوب في حقه بالعيش كطفل مُطالبا إياه أن يتصرف كرجل منذ طفولته.
جاء سرد الكاتب بسيطا شفافا مشوقا ممزوجا بالواقع والخيال وبسردية الحكاية والأساطير التي تجذب القارئ كنص "الشرط الصعب" " مل الصبر الانتظار" .
بدأت نصوصه بشكل مباشر بلا مقدمات مُبهمة أو بدايات مملة، ولذا جعلنا نستمتع بالقراءة وننهي النص بشكل سريع وجميل .
استخدم الكاتب السجع وجاءت الجمل مترابطة مفعمة بالمشاعر والعاطفة ممزوجة بالطبيعة "النجوم، البحر، القمر الشمس كوكب الأرض، المجرات، البساتين، العصافير، والفراشات".
جاءت نصوصه غنيّة بالحكم والمواعظ وبعض من آيات القرآن. كما وأثرى نصوصه ببعض الأمثال والحوار بالعامية .
أكثر الكاتب من استخدام الضمائر المنفصلة في بداية نصوصه (هو هي هما نحن) ضمير المتكلم والغائب .
كما استخدم الكنية (أبو رضا أبو إبراهيم أبو سريع) مما أضاف للنصوص جمالا بعيدا عن تكرار الاسلوب .
إلا أن الكاتب قام بتكرار بعض الجمل في بداية نصّين مختلفين .في نص" انتقام جارية "" بيت مستور زوج وزوجة الرجل تاجر والرزق موفور البيت ملئ بالسعادة " ونص" نار الغيرة " "بيت مستور زوج وزوجة والسعادة ثالثهما" .
جاءت عناوين النصوص معبرة عن المضمون، وكانت بعضها باللهجة العاميّة كنص "شحاد وشايف حاله" "إنت زلمة" "بِس بِس بِس" الدنيا مالهاش صاحب" "أُفففففففف"





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
هدى عثمان أبو غوش

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- -قلبي هناك-واختلاف الثّقافات
- القدس في رواية -حرام نسبي-
- مزاج غزة العاصف ورياح التكرار
- عذارى في وجه العاصفة وهموم النساء

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وفاة الفنان والمذيع المصري عمرو سمير عن عمر يناهز 33 عاما
- جدل في تونس حول مشاركة فنان تونسي يهودي في مهرجان قرطاج
- جدل في تونس حول مشاركة فنان تونسي يهودي في مهرجان قرطاج
- رواية - عبادة الجسد - للكاتبة الجزائرية نورة طاع الله بفلسط ...
- رواية - عبادة الجسد - للكاتبة الجزائرية نورة طاع الله قريبا ...
- افتتاح مهرجان للسينما الفرنسية في موسكو
- رسالة دكتوراه جديدة عن أديب كمال الدين
- صحافية تنجو من شباك -الجهاديين-: قيل لي أن آتي بمفردي
- كتاب -مذكرات نورا المذعورة - للفنانة إسعاد يونس
- صدر حديثًا الطبعة العربية من كتاب (قراءات في أعمال نوال السع ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,976
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هدى عثمان أبو غوش - وسادة عش الدّبابير وهموم الشباب