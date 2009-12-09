

هدى عثمان أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 15:34

المحور: الادب والفن









هدى عثمان أبو غوش

وسادة عش الدّبابير وهموم الشباب

عن دار الجندي للنّشر والتّوزيع في القدس صدرت مجموعة نصوص للكاتب المقدسيّ جمعة السّمان، تحت عنوان " وسادتي عشّ دبابير"، ويقع الكتاب الذي صمّم غلافه ومنتجه أسامة سلهب في 224 صفحة من الحجم المتوسط.

اختار الكاتب في معظم نصوصه فئة الشباب في طرح مواضيعة المختلفة. فتطرق إلى العلاقة العاطفية بين الشاب والفتاة، أحلام الفتيات ،خيبة الحبيب وخذلانه بالإضافة إلى المضايقات التي تتعرض لها الفتاة من قبل الشاب.

تطرق إلى العلاقة غير المستقرة عند الأزواج، وإلى خلق الفتن بين الناس .

كما وتطرق إلى نظرة المجتمع للطفل المسلوب في حقه بالعيش كطفل مُطالبا إياه أن يتصرف كرجل منذ طفولته.

جاء سرد الكاتب بسيطا شفافا مشوقا ممزوجا بالواقع والخيال وبسردية الحكاية والأساطير التي تجذب القارئ كنص "الشرط الصعب" " مل الصبر الانتظار" .

بدأت نصوصه بشكل مباشر بلا مقدمات مُبهمة أو بدايات مملة، ولذا جعلنا نستمتع بالقراءة وننهي النص بشكل سريع وجميل .

استخدم الكاتب السجع وجاءت الجمل مترابطة مفعمة بالمشاعر والعاطفة ممزوجة بالطبيعة "النجوم، البحر، القمر الشمس كوكب الأرض، المجرات، البساتين، العصافير، والفراشات".

جاءت نصوصه غنيّة بالحكم والمواعظ وبعض من آيات القرآن. كما وأثرى نصوصه ببعض الأمثال والحوار بالعامية .

أكثر الكاتب من استخدام الضمائر المنفصلة في بداية نصوصه (هو هي هما نحن) ضمير المتكلم والغائب .

كما استخدم الكنية (أبو رضا أبو إبراهيم أبو سريع) مما أضاف للنصوص جمالا بعيدا عن تكرار الاسلوب .

إلا أن الكاتب قام بتكرار بعض الجمل في بداية نصّين مختلفين .في نص" انتقام جارية "" بيت مستور زوج وزوجة الرجل تاجر والرزق موفور البيت ملئ بالسعادة " ونص" نار الغيرة " "بيت مستور زوج وزوجة والسعادة ثالثهما" .

جاءت عناوين النصوص معبرة عن المضمون، وكانت بعضها باللهجة العاميّة كنص "شحاد وشايف حاله" "إنت زلمة" "بِس بِس بِس" الدنيا مالهاش صاحب" "أُفففففففف"