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وميض الشوق


كيفهات أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 13:06
المحور: الادب والفن
    


ببعدك
أجر خلفي جيشي المهزوم
وأجر شوقي وانيني
وأرفع راياتي البيضاء رجوعا
واتذكر تفاصيل علاقتنا
وخناقاتنا ودلالك
ببعدك
مزقت جميع دفاتري
مسحت ذاكرتي
وعنوان بيتي
وبت لا أفرق بين الفصول
و بين الايام
وتهت في امواج الحنين
يبقى لتفاصيلك صوت
يشبه
وميضا في ليل
يشبه
صوت عرس في القرية
تستنفز اشواقي
حتى لو أبعدك جنونك عني
منتظر عودتك





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كيفهات أسعد

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