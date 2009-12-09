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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سجى احمد - قصائد عينيك ..
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قصائد عينيك ..
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- لست ...
- لا بأس ..
- فوق مظلة.. (2 )
- فوق مظلة الكبرياء ..
- المرأة العاقر ..
- أجلس..
- خوفي ...
- الصحراء صحراء ..
- القمر وحده ..
- لم أذكرك ..
- لأنهم قالوا ..
- عن ماذا اتحدث ..
- أنا من يسرقك ..
- انا لست هنا..
- حيث انام ..
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سجى احمد - قصائد عينيك ..