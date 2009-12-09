

سعيد ذيبان

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 01:18

المحور: الادب والفن











هذي البلاد يا حبيبتي

تحكمها مجموعة من السفلهْ

والجهلهْ

والقتلهْ

واللصوصْ!

يشردون الشعبْ

يعلنون الحربْ

يقتلون الحبْ

ويعدمون النصوصْ!

هذي البلاد يا صغيرتي

عبارة عن غابهْ

القتل فيها افضل من الكتابهْ

قطع الرؤوس نكتة او دعابهْ

يسجن المواطن فيها

كي لا يشعر بالكآبهْ

هذي البلاد يا جميلتي

سجن كبير

يتناول فيه المواطن

تلفيقات الخطابهْ

والحكومة تحز عنق المواطن

مثل الربابهْ

هذي البلاد يا حياتي

ساحة للقتالْ

فعل الارهاب فيها يسمى النضالْ

ثلة معممة تحل الحرام

ثلة ملتحية تحرم الحلالْ

يا للبغال.. ياللبغالْ!

هذي البلاد ياسيدتي

ضد الحب

وضد الله

وضد القصيدهْ

فكيف تكون المرأة فيها سعيدهْ

وكيف يكون شكل الحرية

اذا كانت حكراً على رجال الدين

حيث يأتون بشرائع جديدهْ

وخطابات جديدهْ

وطائفية جديدهْ

هذي البلاد يا قديستي

ملهى ليلي مباحْ

القواد فيه صارسياسيا

والقحبة مجاهدة النكاحْ

والعذارى تباع في اسواق النخاسة

وخليفة المؤمنين قاتل سفاحْ

واشرفهم اما قاتل مأجور

او زاني او ذباحْ

هذي البلاد يا قديستي

طال ليلها

وننتظر اشراقة الصباحْ

هذي البلاد يا صديقتي

تعطي رخصة للقاتل والناحرْ

تصنف المواطن فيها

الى مؤمن وكافرْ

القاتل يتقرب الى الله

وعدو الله فيها شاعرْ

فهاتِ يدكِ يا صغيرتي

لنترك هذي البلاد

نسافر او نهاجرْ!