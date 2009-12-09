أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد موسى - العقاب والذنب


اخر الافلام











المزيد.....

العقاب والذنب


سعد محمد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 20:22
المحور: الادب والفن
    


أحياناً كنت أشاهد العجوز التركي " سلطان زميرلي" يجلس كالعادة في عزلتهِ ويتحدث مع نفسه في الحديقةِ المقابلة للمجمعِ السكني الحكومي الذي يعيش فيه بمحلةِ "كولنكوود".. حين أعبر الرصيف نحو المقهى أو للتسوقِ.. فأشعر بشفقةٍ وتعاطف مع العجوز التركي
زميرلي وهو يعيش وحيداً وتعيساً ومهملاً .. يؤنب ضميره وقدره التعيس دائماً لاسيما حين يتذكر ليلة الفجيعة المأساوية التي حطمت حياته فبات يُرثى له وهو في حالٍ لايحسد عليه.
كان سلطان يدخن لفائف التبغ الرخيض وهو يتذكر محنته التي حدثت
قبل عشرين سنة
حين كان يعيش مع زوجته وبناته الاربعة في بيت سعيد وبحال ميسور .. لكن في احدى الليالي بعد أن جاء الأب الى الدارِ تفاجأ بوجود ابنته الكبرى مع عشيقها اليوناني في الدار وكانت الأم وبقية الاخوات لا يمانعن من وجود العشيق ويتسترن على وجوده واختلائه بالفتاة طيلة فترة غياب الأب عن الدارِ
أما الأب الذي سبق وأن حذر ابنته بعدم جلب عشيقها للدار استشاط غضباً حين كان يصرخ بوجه عشيق ابنته: غادر داري حالاً أيها الوغد ولا أسمح لك بدخول مملكتي فحدث شجار بينهما.. ثم استل الأب سكيناً من المطبخ وفي حمى الحماقة والغضب أراد طعن الشاب اليوناني لكن ابنته وقفت حاجزاً أمام عشيقها كي تتوسل للاب وتمنعه من قتل حبيبها ..لكن السكينة القاتلة كانت هي الأسرع وبخطأ رهيب طعن ابنته فأرداها قتيلة بعد أن سقطت وسط بركة دم وسط ذهول العائلة .. أما اليوناني فقد فر هارباً .. أمام انهيار الاب والعائلة المفجوعة بعد أن سبق السيف العذل.
ثم القيّ القبض على الجاني وزج في السجن بعد المحاكمة التي أصدرت حكمها على القاتل بثماني سنوات.. قضى منها نصف محكوميتها داخل جدران السجن ..ليخرج بعدها حطام رجل وهو في أسوء خساراته وعذاباته .. بعد أن فقد ابنته وأملاكه التي استولت عليها زوجته وطلقته اثناء تواجده في السجن وهاجرت مع بناتها الثلاث الى مكان أخر وانقطع التواصل معهم.
فعاش زميرلي منبوذاً وسط عذاباته وهو يتوسل لرحمة الموت كي تنقذه من جراحات نزيف الحياة وجحيمها.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سعد محمد موسى

إجمالي القراءات: 503,275
المقالات المنشورة: 174
- حوار مابين رصيف وحانة
- عزلة الفنان في أرض الاحلام
- البومة وطلاسم الليل
- مابين المواجهة والنضال السري
- القنفذ وحجر عرق السواحل
- مساءات السيدة بولين
- يوميات مقهى ورصيف في ملبورن
- حارس معبد عشتار
- ليس للرب وطن
- مابين تعبان وترامب كانت هنالك عذابات بائع رصيف
- مشاهد من ذاكرة الانتفاضة
- اجنحة اليمام وغصن الزيتون
- حكايات أخرى من حانة هايد بارك
- الحذاء
- اصدقاء الليل والحانة
- تداعيات الذاكرة في صالة المستشفى
- حديث في مرسم
- رحلة في سوق الطفولة
- ذاكرة القلب
- حديث عابر في قطار

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- فنان داعم لإسرائيل يثير الجدل في تونس
- ( الزمان ) تستذكر مسيرة الممثل والموسيقي كنعان وصفي
- ترامب محور مسابقة لرسامي الكاريكاتير في طهران والرئيس الكوري ...
- مدينة سديروت... مهرجان سينما الجنوب للسنة 16 على التوالي
- الكاتبة السويدية اليزابيت نيمريت وترجمة روايتها -لغز الخاتم- ...
- مهرجان سولار للموسيقى الالكترونية والواقع الافتراضي والذكاء ...
- مهرجان سولار للموسيقى الالكترونية والواقع الافتراضي والذكاء ...
- الأديب المقدسي جمعة سعيد السّمان وإصداره الرابع
- الشابي ناقدا لشعر العرب القدماء ولأساطيرهم
- -مهرجان القاهرة السينمائي: -حسين فهمي- رئيساً، وجائزة -فاتن ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,946
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد موسى - العقاب والذنب