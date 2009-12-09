

سعد محمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 20:22

المحور: الادب والفن









أحياناً كنت أشاهد العجوز التركي " سلطان زميرلي" يجلس كالعادة في عزلتهِ ويتحدث مع نفسه في الحديقةِ المقابلة للمجمعِ السكني الحكومي الذي يعيش فيه بمحلةِ "كولنكوود".. حين أعبر الرصيف نحو المقهى أو للتسوقِ.. فأشعر بشفقةٍ وتعاطف مع العجوز التركي

زميرلي وهو يعيش وحيداً وتعيساً ومهملاً .. يؤنب ضميره وقدره التعيس دائماً لاسيما حين يتذكر ليلة الفجيعة المأساوية التي حطمت حياته فبات يُرثى له وهو في حالٍ لايحسد عليه.

كان سلطان يدخن لفائف التبغ الرخيض وهو يتذكر محنته التي حدثت

قبل عشرين سنة

حين كان يعيش مع زوجته وبناته الاربعة في بيت سعيد وبحال ميسور .. لكن في احدى الليالي بعد أن جاء الأب الى الدارِ تفاجأ بوجود ابنته الكبرى مع عشيقها اليوناني في الدار وكانت الأم وبقية الاخوات لا يمانعن من وجود العشيق ويتسترن على وجوده واختلائه بالفتاة طيلة فترة غياب الأب عن الدارِ

أما الأب الذي سبق وأن حذر ابنته بعدم جلب عشيقها للدار استشاط غضباً حين كان يصرخ بوجه عشيق ابنته: غادر داري حالاً أيها الوغد ولا أسمح لك بدخول مملكتي فحدث شجار بينهما.. ثم استل الأب سكيناً من المطبخ وفي حمى الحماقة والغضب أراد طعن الشاب اليوناني لكن ابنته وقفت حاجزاً أمام عشيقها كي تتوسل للاب وتمنعه من قتل حبيبها ..لكن السكينة القاتلة كانت هي الأسرع وبخطأ رهيب طعن ابنته فأرداها قتيلة بعد أن سقطت وسط بركة دم وسط ذهول العائلة .. أما اليوناني فقد فر هارباً .. أمام انهيار الاب والعائلة المفجوعة بعد أن سبق السيف العذل.

ثم القيّ القبض على الجاني وزج في السجن بعد المحاكمة التي أصدرت حكمها على القاتل بثماني سنوات.. قضى منها نصف محكوميتها داخل جدران السجن ..ليخرج بعدها حطام رجل وهو في أسوء خساراته وعذاباته .. بعد أن فقد ابنته وأملاكه التي استولت عليها زوجته وطلقته اثناء تواجده في السجن وهاجرت مع بناتها الثلاث الى مكان أخر وانقطع التواصل معهم.

فعاش زميرلي منبوذاً وسط عذاباته وهو يتوسل لرحمة الموت كي تنقذه من جراحات نزيف الحياة وجحيمها.