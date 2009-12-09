

يوسف حمه صالح مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 14:24

المحور: الادب والفن









حَصادْ القِراءة

"""""""""""" يوسف حمه صالح مصطفى



فضلاً عن قرآئاتي النظرية و التنظيرية و الفكرية والفلسفية في هذهِ الفترة بالذات ( على سبيل المثال ، أزمة المسلم الأخير للعادل خضر و تأريخ ويوتوبيا ل سيوران و الفجر ل نيتشيه و هواجس مصرية ل يوسف زيدان ...) ، عدا متابعتي لأبحاث طلبتي في الدراسات العليا.. لكني أخُصُّ بالإشارة هنا الى الروايات التي انتقَيتُها وقرأتُها خلال هذين الشهرين ، فمنذُ منتصف نيسان ولغاية نهاية حزيران 2017 ، قرأتُ الروايات التالية :

1-ابن النبي - محمد الحجازي

و لأليف شافاك :

2- الفتى المتيم والمعلم

3-شرف

4-قصر الحلوى

5-حليب أسوَد

،،،،،،،،،، و

6-تنهيدة المغربي الاخيرة - سلمان رشدي

7-خالي العزيز نابليون - إيرج پزشك زاده

8-ثلاثة أكواب من الشاي - جريغ مورتنسون و ديفيد أوليفر ريلين

9- رواية عالم التشريح - فيديريكو أندَهازي

ليس من باب الاستعراض أو التباهي لأني تجاوزتُ هذهِ النزعة منذ زمن طويل ، ولأن لكل رواية ثيمتها و حبكتها و تداعياتها و ابطالها المتنوعين والموزعين على متدرج من السمات الانسانية : ( المتوهم و الواقعي ، الأنثوي والذكوري ، المتخلف و المتنور، المتهور و المتماسك ، واسع الأفق و الضحل ، العادل والظالم ، الغني والفقير ، الذكي والغبي ، الخائن و المخلص ، المؤمن و الدنيوي ، الانساني و الاناني ، و.....)

جلَب انتباهي بأن ثلاث من هذهِ الروايات ( الفتى المتيم ، و تنهيدة المغربي ، و عالم التشريح ) أستُمِدَتْ أحداثها وأبطالها ببراعة منقطعة النظير من وقائع تاريخية ترجع اغلبها ( وهي صدفة عجيبة لكونها لثلاثة روائيين مختلفين لغةً و حضارةً ) الى فترات متقاربة و هي تقريباً في بدايات القرن الخامس عشر و ماتليها ، ما عدا رواية أبن النبي حيث الأحداث ترجع الى فترة الرسالة المحمدية ، فرواية الفتى المتيم لأليف شافاك تتناول الأحداث التي رافقت عصر سلطان سليمان الاول وسليم الثاني ومراد الثالث والصروح الخالدة للمعماري الشهير (سنان )في تلك الفترات ، و كذلك ، تنهيدة المغربي لسلمان رشدي التي تبدأ بتسليم ابن عبدالله مفتاح قصر غرناطة الملكي للأسباني فرناندو ومن ثم هروب بقايا العائلة المالكة آلى الهند ، و كذلك عالم التشريح لفديريكو أندَهازي ، حيث اصطدام الاكتشافات العلمية في البندقية و روما القرون الوسطى بالعقلية الكنسية الدينية و الغيبية الراسخة آنذاك و تعرض العلماء للمحاكم الجائرة و عقوبات الإعدام و الأكثرها بشاعة الموت البطيء على الخوازيق..

لا أستطيع أن أُلَخّص كل تلك الاحداث والأشخاص و الافكار و المآساة و ال... بأضمامة فكرية وجدانية واحدة متناغمة متناسقة ، لأن لكلِ رواية تداعيات وحديث و نقد و تقييم يجب ان يستوقف عندها القاريء النَبِهْ ، الّا انني أستعين بفكرة للعالم النفسي المتألق ( الطبيب فيكتور فرانكل 1905_1997) الذي عاش عذابات المعتقلات النازية والذي قاوم الموت حتى العيش ، والذي كرّسَ حياتهِ لكي يساعدنا نحن البشر لأيجاد المعنى في الحياة ، فهو يقول بأننا لا نجد المعنى في المعنى نفسهُ و انما نجدهُ حينما نبحث عَنْهُ في ضمن المآساة والآزمات ومشكلات الحياة التي نصطدم بها حيث نزدادُ مقاومة بهدف الاستمرار في العيش و إيجاد هذهِ القطعة الثمينة جداً ( المعنى) في كومةً من هذهِ العذابات التي نَمُر بها ، و يقول ( فرانكل) : (( أنّ المعنى يمكننا تحقيقهُ فقط عندما نَتّخذ هدفاً في الحياة يتجاوز أنفسنا و يَتسامى عليها ، وعندما تكون إرادة المعنى لدينا قوية بدرجة تجعلنا نُضحي بالحياة ذاتها من أجل ذلك الهدف و تلك الغاية .)) ويقول ايضاً : (( بأستطاعة الانسان تغيير العالم ، و بأستطاعتهِ أيضاً تغيير نفسهِ للأفضل عندما يحتاج الى ذلك ، و هذا التغييريحدث و يُعاش تحت وجود شرط أساسي الا وهو المسؤولية .))

البشر هو كلٌّ واحد في كل اجزاء المعمورة ، من حيث الأزمات التي يمر بها ابتداءً من الظلم والتعسف و الفقر والتطرف و التخلف والارهاب والحروب و ويلاتها و انتهاءً بالبحث عن الحلول لهذهِ المآزق التي خَلَقَها الانسان بنفسهِ والتي عَلَيْهِ أن يُجد لها الحلول بنفسهِ ايضاً ، فلا صدقةً تأتيكَ من السماء ما لَم تُحرك ماكنة الارادة العظيمة لديك و ما لَم تُشحِذ الخزين العذري لديكَ من المحبة والشعور بالمسؤولية و مالم تَنتزع أشعاعات الأمل و المعنى من براثن هذا الواقع المرير .

فهذهِ الروايات على الرغم من اختلاف منابعها و مشاربها الّا انها تتناول الانسان في كل بقعة من هذا العالم و في أزمانٍ متفاوتة ، الانسان الذي يَحب و يكره ويبكي و يضحك و يُعاني و يظلم و يَقسي و يُنصف و يتَسامح و يُضحي و يَنقذ ، هذا هو الانسان في كل مكان ، فبقدر ما تجمعنا الآلآم والمآسي ، تَلّمَنا تلك الجهود الانسانية الحثيثة أيضاً من أجل البحث عن المعنى و الآمان و السعادة .



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