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حتى الحب صار ضحية


ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 14:06
المحور: الادب والفن
    


قصة قصيرة...
حتى الحب صار ضحية
.
على شباك غرفتي نقرات عصفور وديع استباح قلبي وانا مشوش
وتوالت النقرات المرتبكة لكني بقيت متأملا لم ارفع راسي للسماء
هل ماتت بي الانسانيه ؟ هل الضمير مخمور؟..
بعد ان كبر في نفسي هاجس ان لا اخدع ثانية..او ابقى على نبلي...
التهم الصقر العصفور وفي عينيه عتب وبالم قال :
انه الفراق الابدي.....
*********
ال يسار الطائي





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ال يسار الطائي

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