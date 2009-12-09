

ال يسار الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 14:06

المحور: الادب والفن









قصة قصيرة...

حتى الحب صار ضحية

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على شباك غرفتي نقرات عصفور وديع استباح قلبي وانا مشوش

وتوالت النقرات المرتبكة لكني بقيت متأملا لم ارفع راسي للسماء

هل ماتت بي الانسانيه ؟ هل الضمير مخمور؟..

بعد ان كبر في نفسي هاجس ان لا اخدع ثانية..او ابقى على نبلي...

التهم الصقر العصفور وفي عينيه عتب وبالم قال :

انه الفراق الابدي.....

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ال يسار الطائي