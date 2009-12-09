

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 09:46

المحور: الادب والفن









مُحَمَّدٌ

مُسْلِمًا كانَ ،

خُذْ عَنّيْ



وَلَمْ يَكُنْ شِيْعِيـًّا

وَلا سُنِّيْ



كُنْ مُسْلِمًا

يا مَنْ جِئْتَ تَتْبَعُهُ



إنْ تَتَّبِعْ غَيْرَهُ

صِرْتَ فِي غُبْنِ



تِلْكَ الدَّكاكِيْنُ

أُسُّ فُرْقَتِنا



قاطِعْ بِضاعَتَها

فَلَنْ تُغْنيْ



وَخُذْ

مِنَ الْقُرْآن الْكَريْمِ هُدَىً



لا تَقْتَنِهْ

مِنْ دُكّانَةِ الظّنِّ



غَدَاً

بِقَبْرِكَ أنْتَ تَسْكُنُهُ



وَلَنْ يَكُوْنَ سِواكَ

في الرُّكْنِ



مصطفى السنجاري

(المنسرح).......