

خيرة مباركي

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 08:40

المحور: الادب والفن











سوءة الفراديس



تقرعني أوجاعي كصوت الموت في

ضمير الليل

أناجي غيمة ..

تبتهل لدمعة فاجرة

تضعضعني كخريف نازح

يا أنا !!

المأسووووورة بصلاة بلا قيامة

المكسورة بنزق نافلة ترتحل

تلوذ بعز الله من حلمة مزنة

غاوية

ما لنجمي ذوى ؟

تنكّر لهسيس القلب وغوى

وما الصب خير من هدير الشوق

فيرضى

مالي أرى الغيوم

ملتاعة كورقة ميتة يراودها تموز

والجهشات تنزف على نسغ

تُقرع دونه الساعة ؟

تراودني نبوءة سكرى

وأنا النرجسة المحكية لصدى الأمنيات



ربوعي الشاردة

تراقص ريحا أثيمة

تصارع الهلاك في وِرْد صلاة

سئمتكِ يا نفس .. هلاّ غفوتِ ؟

فليلُك داجٍ .. وفجْرُكِ ضباب

أصيح ملء نبضٍ يواري سوءة الفراديس الخادعة..

يا ...أيّتها المغدورة من دهرٍ متيّم برجم أحلامك

!!!! يااااا أنا

أنا ؟؟؟

أنا التي يهمسني الصّباح قُبلة للعشاق ؟

أنا المعطوفة على بُرود السلاطين ؟



أقايض حرقة بوزن الحب



خيرة مباركي

