

ميسون نعيم الرومي

الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 23:14

المحور: الادب والفن









قـَـتـَـلوك يا (كـرّار)-

قتلوك ياكرار

ذبحوك فداء للحرية

*(كرار)..

دمك موشوم في الشارع

مسفوح على الطرقات

كأوراق الخريف المنسية

وعيونك تنظر الى السماء

في وطن تخلت عنه السماء

المسرح يناديك ياكرار

بغداد موجوعة

وامك مفجوعة

اغتالوك يا كرار

اغتالوا الفن

وقتلوا الشبيبة

القتل في وطني هواية

عنوان قصيدة ورواية

كل شيء في وطني مباح

المتعة والمسيار

المفاخذة والتحليل

المباركة والمطيار

انت ياكرار سبب البلاء

وسرقة الأعضاء

والحروب ..

وملايين الأرامل والشهداء

سروالك الأخضر شعرك الذهبي

وقميصك الأصفر

سبب الأزمات الإقتصادية

والحروب العبثية

وهدر دم الطفولة

ويتم ملايين الأطفال

ومذابح سبايكر

وضياع الرجال

وتشريد الآف العوائل..

لتنام على الطرقات

وسرقة حتى المساعدات

وانت .. أنت سبب التفجيرات

واللحم المنثور

وازدحام الشواهد والقبور

كرار ما أدراكم من كرار

باع النفط في السواحل

ابرم الصفقات الوهمية

وباع شط العرب والميناء الوحيد

في الوطن السعيد..

نعم كرار .. يا كرار

باع الموصل للأوغاد

كرار سبب الفساد

والإستثمارات الوهمية

وكاشفات الأسلحة الصورية

واستيراد البضاعة الفاسدة

واهداء العراق للجارة المعنية

كرار نوشي .. ياكرار

يامن شرع الدستور المعطوب

في وطني المسلوب

صاغ الثغرات

ووقع على الرواتب الفلكية

للساسة الجوعية

انت يا نوشي سبب المصائب

وعنوان البلية

ومن زَوَّر الإنتخابات

ووزع سندات الأرض المزورة الملكية

باع الإحتياطي .. والعملة الذهبية

ابتدع غسيل الأموال

لصالح حزب الحرامية

وانشطار البنوگ الأهلية

وتهريب اموال الميزانيه

ونهب احتياطي العملة العراقية..

ليعاني من الأزمات المالية

ذبحوك ياكرار

لا بل ذبحواالحرية الشخصية

أمس هدروا دم المتظاهرين

خطفوا غيبوااغتالوا

شردوا حطموا دمروا فجروا

وضعوا حجر أساس

الدكتاتورية

اين رئيس الجمهورية

اين (العبادي)

اين الإستنكار

اين حماية الوطن والمواطن

اين الحقوق الإنسانية

اين الحريه والديمقراطية

اين الشعب

اين الإحتجاجات

ماتت بموتك

ياكرار

القضية ..

-------------------------------------

شفق نيوز/ عثرت شرطة العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، على جثة طالب في معهد الفنون الجميلة

وممثل مسرحي يدعى كرار نوشي، كان اختطف قبل يومين، بحسب ما أكدته أسرة القتيل لوسائل إعلام محلية.

ووفقا لمصادر أمنية عراقية فإن الجثة التي بدت عليها آثار طعنات بسكاكين

وتعذيب بطريقة وحشية، كانت ملقاة في إحدى الساحات بشارع فلسطين (شرقي العاصمة).

ولم تعلن بعد الجهة التي تقف وراء اختطاف نوشي ومقتله أو تتضح دوافع قتله،

لكن الشاب كان يتعرض على صفحته بفيسبوك لتعليقات تحرض على كراهيته

لولعه بالأزياء وآخر صيحاتها، واختياره لقصات الشعر

--------------------------------------------

4 / تموز / 2017

ســـــــــــــــــــــتوكهولم