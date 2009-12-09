

سامي البدري

الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 23:11

المحور: الادب والفن









كغيمة، زيت المرأة العابرة



في الليالي الغائمة

الليالي التي تتلون بذكريات سفن العبيد،

وتتصنع تيه خطى الشعراء،

تصل المرأة العابرة إلى ذروة رحلتها

تختزن لي قُبَلها وخَراج شفتيها...

وعواء الدم الذي يفور من سفوح ثدييها

كسمكة السلمون، إذ تحرقها أجنتها،

فَتُعَتِم على غلوائها بجلد هندية حمراء،

وصبر الهندية كحائط مبكى يحترف اللامبلاة.

المرأة العابرة كسمكة السلمون،

تعبر حزنها العميق مرة واحدة

لكنها تقاوم الوصول إلى أرض الأقدام

تتحاشى أن تَعْلق في الطين...

لأن الطين خلق جديد

وهي، كما رددت في الليالي الغائمة،

حبر لم يصل إلى أي من صفحاته.



المرأة العابرة تعلمت العض على نجمة حظها،

من إحتماء الهندية الحمراء بتلويحات بصيرتها

هي تكافح كي لا ينزلق نصيبها من الموت

إلى هدف لقدر بندقية

ممن لم يناسب ساعة فطورهم،

لون جلد الهنود الحمر .



بحالة سقوط وسط قطيع قطط ضجرة،

تُشبه المرأة العابرة حالة شبقها

أما حالة إنطفائه، فتشبهها بحالة

إنفراط عقد الأوهام الإضطرارية

تنهار في منتصف لوعة مصير الغربان والضفادع والأبقار، الطاعنة في الرغبة،

حفاظا على قلبها من الكسر بلا جدار

يصدم شظاياه.

كانت تقطع كل مسافة الذهول تلك

لتقول لي أن الجنة صحن خزف كبير

وهو كالقلب، قابل للكسر

ويتبرقش وجهه بنمش الهرم والحزن...

وكان عليّ تقبل فجاجة هذه الحقيقة

ومضاضاتها، كما تقبل هندية مضاضة

مقتل رجلها برصاصة تسلية بيضاء.



المرأة العابرة تتمثل خطى رعية

هجرت أحزان قسها الوحيد

لشعورها بالخذلان.