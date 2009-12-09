أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي البدري - كغيمة، زيت المرأة العابرة


اخر الافلام











المزيد.....

كغيمة، زيت المرأة العابرة


سامي البدري
الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 23:11
المحور: الادب والفن
    


كغيمة، زيت المرأة العابرة

في الليالي الغائمة
الليالي التي تتلون بذكريات سفن العبيد،
وتتصنع تيه خطى الشعراء،
تصل المرأة العابرة إلى ذروة رحلتها
تختزن لي قُبَلها وخَراج شفتيها...
وعواء الدم الذي يفور من سفوح ثدييها
كسمكة السلمون، إذ تحرقها أجنتها،
فَتُعَتِم على غلوائها بجلد هندية حمراء،
وصبر الهندية كحائط مبكى يحترف اللامبلاة.
المرأة العابرة كسمكة السلمون،
تعبر حزنها العميق مرة واحدة
لكنها تقاوم الوصول إلى أرض الأقدام
تتحاشى أن تَعْلق في الطين...
لأن الطين خلق جديد
وهي، كما رددت في الليالي الغائمة،
حبر لم يصل إلى أي من صفحاته.

المرأة العابرة تعلمت العض على نجمة حظها،
من إحتماء الهندية الحمراء بتلويحات بصيرتها
هي تكافح كي لا ينزلق نصيبها من الموت
إلى هدف لقدر بندقية
ممن لم يناسب ساعة فطورهم،
لون جلد الهنود الحمر .

بحالة سقوط وسط قطيع قطط ضجرة،
تُشبه المرأة العابرة حالة شبقها
أما حالة إنطفائه، فتشبهها بحالة
إنفراط عقد الأوهام الإضطرارية
تنهار في منتصف لوعة مصير الغربان والضفادع والأبقار، الطاعنة في الرغبة،
حفاظا على قلبها من الكسر بلا جدار
يصدم شظاياه.
كانت تقطع كل مسافة الذهول تلك
لتقول لي أن الجنة صحن خزف كبير
وهو كالقلب، قابل للكسر
ويتبرقش وجهه بنمش الهرم والحزن...
وكان عليّ تقبل فجاجة هذه الحقيقة
ومضاضاتها، كما تقبل هندية مضاضة
مقتل رجلها برصاصة تسلية بيضاء.

المرأة العابرة تتمثل خطى رعية
هجرت أحزان قسها الوحيد
لشعورها بالخذلان.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سامي البدري

إجمالي القراءات: 763,912
المقالات المنشورة: 271
- آلهة ذاكرتنا الأولى
- العالم عبر نافذة القلب
- أنا وهندي أحمر كحجرين ثابتين
- كان بغل عربة متعب لا أكثر
- في شتاء لن يشبهني
- تشبيهات في إستراحة الخيول
- باب لشأني الخاص
- وصول يبدو متأخرا
- مساحة الروائي وبقعه اللونية
- بورتريه مدينة تستقبل ملاكا من الرب
- العبور من تحت سخرية حراس الحدود
- رفقة كلب...
- أعد الليل لموعد معكِ
- نصف موت، نصف نشيد
- أسفل خاصرة الوثاق
- تثريب أول لمهاجع الشعراء... وقوفا
- سيليفيا بلاث تنضو قميص برودتها
- لم يكن الأمر باردا جدا..، في البدء
- الذات وهويتها الجنسية
- أخرجني… وأخلف الباب تحت ظلي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- أشهر حسناوات إيطاليا جينا لولوبريدجيدا تكشف عن أفضل مستحضر ت ...
- غياب التوفيق و أفيلال يثير غضب نواب البرلمان
- البرلمان الأوروبي يضع المفوضية الأوروبية أمام الوضع المأساوي ...
- السويد تقرر إلغاء النسخة المقبلة من أكبر مهرجان موسيقي بعد س ...
- اغتيال فنان عراقي شاب بعد يومين من اختطافه
- السويد تقرر إلغاء النسخة المقبلة من أكبر مهرجان موسيقي بعد س ...
- 18 عاما من زواج ديفيد وفيكتوريا بيكهام
- تسليم المجرمين .. محور المجلس الحكومي القادم
- مجلس حقوق الإنسان في ورطة بسبب تسريبات الحسيمة
- إطلاق النسخة الثانية عشر من مهرجان الأدب الموريتاني

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,834
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي البدري - كغيمة، زيت المرأة العابرة