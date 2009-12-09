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أنا أحبك .. ولكني لن أعترف ..؟؟


بلال فوراني
الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 23:10
المحور: الادب والفن
    


أنا أحبك
كلّ حبّ غير حبكِ
صدقيني مجرد احتمالا
أنا أحبك
ولا يزيدني سوى حبك جمالا
أنا أحبك
ولا أعرف سوى أن قلبي
وطن يعشق من نبضّك الاحتلالا
أنا أحبك
ولا أعرف سوى أن حبك ذنباً
أمارسه بكل جنون
ولا أرجو له مغفرة من الرب تعالى

أنا أحبك
أو ربما كنت أحبك
أو ربما كنت يوماً سأحبك
فلا تستعجلي الموت قبل القتالا
ولا تنطقي الحكم قبل أن نخوض الجدالا
ولا تسأليني إن كنت أحبك
فأنا رجل ذكي يعرف تماما
أنك إمرأة ماكرة تعرف جواب هذا السؤالا
لكن أنوثتك التي تشنّ الحروب عليّ
لا ترضى سوى أن تسمع من شفاهي
أحبكِ وسأحبكِ .. و كل حبّ غير حبك مُحالا

أنا أحبكِ
مثل عود كبريت جاف
وحين نظر في عينيك اشتعل اشتعالا
فهمتي أم لم تفهمين
شعرتي أم لم تشعرين
صدقتي أم لم تصدقين
سيظلّ حبي لك تتكلم فيه من بعدي الأجيالا
أنا الذي أحبكِ
حتى صارت النساء تشتهي
أن أخلّد أسماؤهنّ في قصيدة أو حتى مقالا
أنا الذي أحبكِ
حتى صار القمر حين يراك
ينقلبّ من خجله وحيائه إلى هلالا
فلا تسأليني
ولا تجادليني
أنا أحبكِ
هل بعد هذه الكلمة يا حبيبتي .. كلام يُقالا ؟؟

-
-
-


على حافة الحب

أحبك ولن أعترف لك بهذا الإعتراف
ولا تظنِّ أني أخشى من شيء أو أني أخاف
الحبُّ حقيقة لا يحتاج الى مغامرة أو إكتشاف
وحبكِ مثل الخمر أشرب منه وأتلذذّ
لا أبشعّ من الخمّر حين يزيد فيه الإسراف ..؟؟

بلال فوراني





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بلال فوراني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بلال فوراني - أنا أحبك .. ولكني لن أعترف ..؟؟