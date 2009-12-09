التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,834
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مروة التجاني - المطالبة بجسد فراشة غريبة
|
|
المطالبة بجسد فراشة غريبة
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
في مدلول شفقة نيتشة
- أنا الخليفة لا حاشية لي - مجتزأ
- إذهب غرباً
- شمال القلوب أو غربها
- ريح الشمال / أغنية للرقص
- من أعلى القمم
- ادخل يا دوشامب
- مذاق العدم
- كفاح المثلية الجنسية .. نصدقك يا وايلد
- خطاب الورود
- الأنسان - الجمهور
- إلى السجن مرة أخرى
- القراءة والكتابة
- في الواحدة صباحاً
- لتعد إلى الحياة يا باستر كيتون
- قبر
- الخروج من السجن
- الميت المبتهج
- كفاح المثلية الجنسية. شكراً .. الآن تورنغ
- تأويل النكتة
المزيد.....
- السويد تقرر إلغاء النسخة المقبلة من أكبر مهرجان موسيقي بعد س ...
- اغتيال فنان عراقي شاب بعد يومين من اختطافه
- السويد تقرر إلغاء النسخة المقبلة من أكبر مهرجان موسيقي بعد س ...
- 18 عاما من زواج ديفيد وفيكتوريا بيكهام
- تسليم المجرمين .. محور المجلس الحكومي القادم
- مجلس حقوق الإنسان في ورطة بسبب تسريبات الحسيمة
- إطلاق النسخة الثانية عشر من مهرجان الأدب الموريتاني
- -غياب الحب- يفوز بجائزة مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي الكبر ...
- أنقرة: أنهينا المباحثات الفنية مع روسيا بخصوص -إس-400-
- مسلسل عفاريت عدلي علام: الاصالة والصدق والفانتازيا
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مروة التجاني - المطالبة بجسد فراشة غريبة