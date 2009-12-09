

مروة التجاني

الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 19:14

المحور: الادب والفن











1

أخفض الآن جنحي للصرخة

أضحك الآن كي أجرح الآخرين

و أطارد ما شئت من شجرات البتولا مدججة بالملائك والحاصدين أعاتب ؛ عودي ..

أعاتب : ملغومة شرفاتي ، عودي ..

فتغلق أغصانها وتطير .

و أطارد ماشئت من حجل تتقاذفه الجاليات .

أعاتب : عودي

لنسقط في شرك السائحين ،

أو لنسقط في ثورة مثلما يسقط الثائرون .

البار يمتلئ ،

الحرب تمتلئ ،

الحلم يعلو ونار السفير

تتهجى مواقدهم واحداً واحداً ..

( هل أكون السفارة كي تطمئن حقائبهم والطرود التي تحتوي رأس طفل ؟ .. )

عرفت الجنادب غادية والغدير

يتخبط كالديك في مائه .





2

وأخيراً

أشهد مسرى الوردة في حنجرة المحظيات وأجرف ناري وجسوري .

أستبدل واجهة البحر بتابوت

وأقيم الحفلات على شرف الموج المدحور

وأعلق نواساً بين الشجر

وأعلق نواساً بين الله وبين الناس : انتظروا

لأعالي الصين تغيب ،

وصارية القفقاس وقزوين تغيب ، وأدخل ساعاتي

تحت لواء الثلج المحلول ومخلوقات العنف على ملأ يحلج أغصاناً دامية ..

أعلن :

هذا مسراي ،

مزجت لكم لبني ببيارق بيزنطة ؛

هذا مسراي ومسرى القبر المركوز إلى جانب جذعي ،

هذي مقصلتي الخضراء ،

وتلك جسوري

تدخل حاملة قبعة الله إلى ملكات المطر .





3

وأخيراً

عولت على سنبلة أنشر فوق عوارض ثدييها جسدي وثيابي

وأنام إذا لزم الأمر ، ولكن

كشفوا الأيام معي حاشية وجنودا

فأغاروا من شق اليقظة يستعرون وعادوا هاوية ونجودا

تسترخصها الطير وتنذرها بمضارب أعشاش ؛

كشفوا الأيام معي وتغاضوا عن بيرق سفح يبكي ،

وجذوع تبكي ،

وأنا أبكي ،

أشتاق وأبكي ،

أشتاق وأشتاق وأشتاق ،

وأطلب من ورق الأجساد مراكب للسفر .

فلتترجل آسيا عن صهوة أحجاري حين تعود الأسر الملكية عبر مضيق الجرح وتشتاق وتبكي .

حين أدبجها حاشية لرسائل ميعادي وأنام على فخذ النهر فيسفحني النهر ،

ويملأ بي دورق أسلافي ، وما خلف الأسلاف :

أنا النبض ولا ثالث لي

فلتترجل آسيا بأسم الجرثومة ،

باسم الصندل والحجل اللاهث ، باسم الثمر ،

أترجل ،

فلتترجل آسيا عن هذا الحجر .





4

أعد ..

أنت وعدتنا ، ما سمعنا ،

وكانت يداك سماوية والضمير

مهرجاناً : سمعناك في البحر ، قلنا اصطفى جهة .

ما سمعنا ..

سمعنا ..

- : جاء مرتعشاً واختبأنا ، بكينا معاً ..

- : جاء مرتعشاً جارحاً

أيقظ العسكري وتابوته ..

- : جاء كالمستجير

وافعاً وجهه ، مالئاً راحتيه

بالمياه وخوف المياه وريش الصقور .



5

كل دم يهذي .

كل خليج يستدرجه الماء إلى الغبطة يهذي.

رئتي تستقبل أشجاراً وسواحل تهذي ..

لو ينهض واحدكم ويدل عليَّ متاهي

ويدل الغابة ؛ لو يتعلق بي ويعلق في جفني زماناً وبلاداً في دورق هذا السعف القتال.

ولو يشهد واحدكم ،

نصف الواحد ،

ربع الواحد وامرأة ، كي نركض في ثورة قومي من عاصمة

للبحر

لعاصمة

للبحر

لعاصمة ..





ها أنذا أركض ،

ها : تنشق مياهي ،

يترنح طابور الجند وينفصل الذكر المختوم بأنثاه عن الثورة ن

أركض في ثورة قومي .





- سليم بركات سيدنا وإلهنا الأكبر / ديوان كل داخل سيهتف لأجلي وكل خارج أيضاً .