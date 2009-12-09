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شذرات 4


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 09:35
المحور: الادب والفن
    




1
قلبي حدائق أحلام اقدّمها
لمن يرمون أوراداً وازهارا
تتيه فيها عصافير مغرًدة
وقد سكرن ولم يفشين أسرارا
2
نزفت دموع الحبر من قلمي
واُصيبت الأوراق بالسقم
فرسمت فوق الجلد ملهمتي
بدراً لجيدك كان من وشم
3
عتبت عليها بعدما ماء عشقها
تبخّر تحت الثلج وأنطفأ الوجد
وفي كلّ يوم تستفيض مرارتي
وقد أنكرت حيث استجدّ لها وعد
4
يمر زمان حيث تعلف خيلنا
حشيشاً وأشواكاً وجمراً له وقد
تمرّ فصول ما لسابق قبلها
وقد يستعير البرق غيثاً له رفد
5
اهداب عينيك اشواك تجرّحني
ومن دمي كانت الحنّاء تصبغني
وصيّتي أفلت كالنجم في كفني
والموت في الجوف كاد الموت يبهجني
6
كم قد سكرت ومن ثمالة كأسها
عطر تسجّر فاحتميت ببأسها
وطفقت انشد كلّ طير عابر
يشد فتنطلق الهموم بنحسها
7
تمرّ فصول ما لسابق قبلها
وقد تستعير البرق غيثاً له رفد
اذا جاس بحر الليل نجم لهيبه
واومض يستقصي المدار ويرفد
8

مددت يدي كي أمسك الشمس فاكتوت
وكلّ طيوري في مدى أفقي انزوت
ولم يبق إلّا طائر البوم في مدى
سمائي واحلامي على طرفها انطوت
9
نحتّ تماثيلي وشيّدت متحفي
وأطلقت شمسي والمدارات تحتف
سماء نجومي هزّمت كلّ مرجف
وأمطار خصمي لم تبلّل معطفي
01
وما هذه الدنيا سوى جسر معبر
يمرّ براق او يطوّقه حمد
يدور زمان حيث تعلف خيله
حشيشاً واشواكاً وجمراً له وقد
11
ماكنت اعجن من طحيني
خبز المودّة في يقيني
للطير انثره غداة
وللجياع مع السنين
12
قد زادني شوقاً وحرّك
ما تجذّر في ظنوني
خطّ الهلال على الجبين
قد كان حلماً في يقيني
13
تشبّثت بالأحلام انشد واقعي
دواليبه دارت على كلّ شارع
ولم اك يوماً رأس رمح لضارع
ولا سيف حقد في الزمان لقاطع
14
خلعت قميص الحلم من تحت جبّتي
ولم اك ميّلاً لبث سريرتي
وما ساقني يوماً هوى وصحيفتي
تدبج افراحي وتكتم لوعتي
15
قطعت مداراً بعد عمر لدارها


وما روضتني في سنيّ مدارها
وقلت لنجمي حين ترصد نجمها
اذع خبراً حلواً وعذباً لصابها
16
رجمت شعوري رجمة بعد رجمة
فكانت ورودي وردة بعد وردة
تفجر عطري واستباحة محنتي
سلام عليها بعد هجري وميتتي
17
نحتّك تمثلاً يشعّ عقيقه
على افقي المسود ضوء بريقه
هتفي ببدري انت انت شقيقه
وفتّشت عن عشق فصرت عشيقه
18
ذرعت فضاءاتي لأحصي نجومها
وقلت لغاباتي اروم رجومها
واشتل اورادي وراء تخومها
وامنح احلامي أخاف همومها
19
اذا كان عشقي في هواك مقيّدا
فكيف اراني في هواك مشيّدا
تضلّ نجوم الله ترقب عشقنا
وترعاه ازهار ويرعاه وردنا


20
تساقطن دمعاً فوق خدّ كجمرنا
حفرن سوق عمقها الضوء والسنا
فلا جسر شوق تحته النار تسعر
ولا جنح طير في المدر تدجّنا
21
تداركت انّ العشق بحر وقاعه
نجوم كأسماك رفعن شراعه
ودارت نجوم قلت ضوء احبّتي
تغمّدني بدر فصرت شعاعه





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شعوب محمود علي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شعوب محمود علي - شذرات 4