

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 03:46

المحور: الادب والفن









- أنت التي تنحرين بنبضك المتدفق...

طيور الكف ...

وحنجرة اليأس... شبه مائلة مع السقف،

لما تندمين على لسعة البعوضة! ؟

- علمتك، أن عجلات "الندم"

أبدا ... لن تسري في دم العشق

- ألا تدرين... أن خبز "الكلمات"

تختمر... بل ...تحترق ...

-بمشيمة الانصهار-

وأن دوحتها... جافة

لا تثمر، حتى ذبابة الأقدار! ؟

فما عسانا نصنع بك أيتها الكلمات! ؟

-"كيف نعشق جسد الريح...

وهو ينبذنا في العراء! ؟ "

-عراء، سيظل وشمة على خد المعتوهين

عراء، يده المبتورة ، سماء للمكدوحين

- سبات الليل... لم ينتصف

... ونبراسه الوضاح، لم ينطفئ

- لم أكن أتصور أن جنين الحنين

مجرد سجين -

في بطن أم الذاكرة

وأن وكالات "الهم" لا تسمسر

إلا في برزخ السعادة

سعادة... مطوية...

على جباه... شبه منسية

-من لا يتزوج ... دعابة الكلمات

لا ينجب وميض سحرها

ينسى نشوتها... في بيداء اللانهاية

بين جدران العته ... ومومياء الصمت... وفضلات الدقائق... وناقوس الهداية

*قصيدة تمت المشاركة بها في الملتقى الوطني الثاني للإبداع الشعري سنة1999 ، من تنظيم محترف الشعر المعاصر- كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس -