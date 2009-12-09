

نزهة تمار

الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 03:45

المحور: الادب والفن









أعشقك بهواء عشق أبدي ،

أعشقك بفواصل لقاء

أعشقك بفواصل أخطاء من رحمها سيمفونية دهشة عينيك

تنشد امتداد قزحية ضوء ..

أعشق معك سمرة قهوة

فوق شفاهها ضجيج رائحة قُرنفل

يقبّل وجنتيك..

أعشقُ في خضرتك سديم سماء

يكتنز في صدره عش بياض السوسن..

أعشق وطنك .. هو وطني

صهيل خيله

يغتسل من غروب الشجر..

أعشق ظلك .. روحه جميلات

تبتسم له ثم تخجل فيه

وخطوات حذائك تبرق وتتماطر ..

أعشق في رملك أنفاس صنوبر يزين واحة موج

لسر بحرك ..

أعشقك وخاتمك الفضي

أثره

ينصهر بماء فولاذك ..

أعشقك كأغنية ماردة

تخلق كل مرة من رحم صبية

تتعلم الرقص فوق نرجسية فكرك

لم يحلم بها الحالمون

ولا القابعون في اركان الحرف

ولاالساهرون .. حتى وإن عطرهم الأزرق

امتزج بنجوم الأرض ..

أعشقك ،

أخشاه ذاك النبض المؤجل

وأنتَ إن شئْت تشاء

فقط معك

لا أخشى رجفة ماء

بين ثنايا شمسك ..

أعشقك ،

كلّ الأقلام تلسع

إلاّ الصدف

وأنتَ الياقوت فيه ..

أعشق أرضك .. أرجوحة

لامسها خد العيد ..

أعشق طفلتك ،

طفلتك سومرية

تقيس المسافة بلحن ماء الاَلهة

وتخيطها بضوع معبد النهر ..

أعشق حرفك الوردي ،

شامة لخدي

يزيّن أفق الشفق ورمح أحلامي ..

أعشق مواقد شموعك ،

تؤرخ رحلتي

وتحررني من بكارة صيف ..

ملفوفة انا في ايقاع رحلة قلبك

حتى ينادي الموت وما وراء الموت

هناك نحن صبيان نكبر في شفق العشق ..