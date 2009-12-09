التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,777
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نزهة تمار - شفق عشق
|
|
شفق عشق
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
تلك الشمس صارت تلسع
- شمس أصيلة لاتغمر عظمة الأغصان
- ليتك تمسح سطور كتابك
- يدك التي على قلبك
- نوتات غجرية
- مع كل شروق أنت العيد
- لنجعل من لا شيء شيئاً
- أرضي قزحية ، ذبحتني
- طريق حرّة لا تتسع لقصيدتين
- فردوس نسيمك أخضر
- كنا نحبّك
- ناي بلقيس
- لا يموت الأنبياء
- ملامح عشقك ترافق عشقي
- قلنا كلاما كثيرا
- أنرت اللون في اللون
- حروف قوس قزح
- خرجت من ضيق الغضب
- لم تكتمل دورة القمر في رحلة السفر
- من يعيد جهد هذا البلد!
المزيد.....
- زاخاروفا: مسرحية الكيميائي السوري تكتسب زخمها وادعاءات -فيلق ...
- مستشفى الفكرية بأبو قرقاص.. «لا سرنجة ولا محاليل».. والمدير: ...
- الياس العماري : انا ماقاريشي وهادو اللي كيعاونوني
- شيوعيو كربلاء يحتفون بالرموز التشكيلية ويكرمونهم
- بريتني سبيرز تلغي عشاءا مع نتنياهو بعد ملاحقة معجبين لها عند ...
- عندما يعتذر الرجال ..الحيالي انموذجاً – علي الشاعر
- بريتني سبيرز تلغي عشاءا مع نتنياهو بعد ملاحقة معجبين لها عند ...
- إيران بدأت بعرض مسابقة رسومات كاريكاتير تسخر من الرئيس الأمر ...
- العثور على جثة الفنان العراقي كرار نوشي مقتولا بعد اختطافه
- العثور على جثة الفنان العراقي كرار نوشي مقتولا بعد اختطافه
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نزهة تمار - شفق عشق