

احمد ابو ماجن

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 19:31

المحور: الادب والفن









(صفحات من عالم التيه)





يَخنقُنا غبارُ الحُزنِ لا الحُزن

يُنعشُنا نَسيمُ الفَرحِ لا الفرح

تُسعدُنا أبسطُ الأشياء

وَأن شائتْ تُبكينا أيضاً

تُحيينا قُبلةٌ خَاطفة

وَتَقتلُنا رَصاصةٌ عَمياء

نَحنُ انعكاسٌ لِشيءٍ ما

وَهَمٌ مُجرد

كِذبةٌ بَيضاء

حُلمٌ عَابر

نَحنُ لِسنا حَقيقةً مُركبة

كلُّ هَمنا أزعاجُ الأرض

الأرضٌ مِسكينةٌ هي الأخرى

تَفترشُ أحضانَها التُّرابية

كي نُجزيها بِالسَّحق

ثُمَّ نَحفرَها عندَ الجُوع

وَنَحفرَها عندَ الشَّبع

وَنَحفرَها عندَ المَوت...



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عِندَما تَضيقُ بيَّ الحَياة

أذهبُ لاهثاً إلى غُرفتي

أستعيرُ مِنها طرداً

أفتحُهُ

أدخلُ رَأسي فِيهِ

ثُمَّ بَقيةَ جَسدي بِالتَّتابع

حتَّى أسقطُ في قاعِهِ الأسفنجي

بَينَ الوَرقِ وَالحروفِ وَالأقلام

هُناكَ فَقط لا أبكي

هُناكَ فَقط لا اتحيَّر

هُناكَ أجدُ نَفسي مُستلقياً

بَينَ حَرفٍ وَنقطة

أغيِّرُ ما اشتهيهِ من المَعاني

أصنعُ شَمساُ وَبيتاً دَافئاً

مَع حصانٍ من حَرفِ اليَاء

أصنعُ امرآةً جَميلةً

على مَقاسِ عَواطفي

أمسكُها وَأرميني مَعها

على تِلالِ الهَمزات

وَلانُصابُ حِينها بِجروحٍ

نُصابُ بِالكثيرِ من التَّواشج

من التَّعشق

من الألوانِ ، من القُبلات

وَكلّما شَعرتُ بِالنّعاس

أمسحُ الشَّمس

وَأستلقي مَع فَتاتي

على سَريرٍ من الطَّوابعِ العَالمية

وَفي اليَوم التَّالي

أحذفُ هَذا العَالم

لأصنعَ عَالماً جديداً وَبلونٍ أخر

لِلأن عشتُ 24 عَالماً

وَمازالتْ أمي تَلومُني

على أنعزالي في غُرفتي

مُنذُ البَارحة !!



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عِندَما ضَاعَ وَجهي

بينَ أفواجِ الرَّاحلين

لَم أعاودِ التَّفتيشَ عَنه

بَينَ أقدامِهم الثَّائرةِ بالسَّحق..

ليسَ لأنهُ لا يَعنيني

بل تُعيقُني دُونهُ

تَورماتُ حُلمي الضَّائع

وَمُنذُ ذَلكَ الوقتُ

وَطيورُ البَارادوليا

تّتخذُ من رَأسي أعشاشاً

لِتضعَ بيوضاً فَاسدةً

لِملامحٍ سَوداء

لاتَشبهُ مَلامحي الخَمرية

وَلأنني لا أهوى عَالمَ الأقنعة

لَم أتمكنْ أبداً

من أن أستعيرَ وَجهاً

يَقيني من بُرودةِ النَّظرات...