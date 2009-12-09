أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فوزية بن عبد الله - مطرود من رحمة الرب


اخر الافلام











المزيد.....

مطرود من رحمة الرب


فوزية بن عبد الله
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 19:30
المحور: الادب والفن
    


احتاروا في امره
فلا يوجد نص صريح في ذلك
قال الاول نحرقه
قال الثاني نرميه من شاهق
قال الثالث ندعه يفعل في سره ذلك
فانتم تعلمون
ان حب الغلمان أشهى و لي في ذلك مآرب
قال آخر
ويحُك آ ستخرج عن ملة ابيك الحنيف
و الله ما كان سيقبل ذلك
قال آخرهم
فليكن بين ذلك وذلك
بين وعيد و صمته
اتركه يعيش في سره
ويتمنى يوما يخرج الى النور
ولا تكفوا عن التهديد
و اغمضوا العيون كلما رأيتموه
هكذا تستعبدونه
وقولوا له ان له رب رحيم
ولكن اياكم وإياكم ان تقبلوه
فيكتشف سر اللعبة
فيقلب المعبد
وتنقلبون بين اهلكم صاغرين





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فوزية بن عبد الله

إجمالي القراءات: 203,445
المقالات المنشورة: 124
- من أنا ؟
- قُطع الأبهر
- ثائر وفقط
- نبي الحزن
- حوار الرب
- ذلك البربري
- القلق من منظور التحليل النفسي
- يوم مثل باقي الايام
- الرجل الكتاب
- خمر عينيك
- المثلية الجنسية - العيش في جهنم-
- مدينتي الحزينة
- الى روح نيتشه
- عبق الليل وحزن القمر
- هدية العمر
- المحتال باسم الله
- عندما فكر مجنون
- التيه
- خيانة
- العقل خاتم الانبياء

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- العثور على جثة الفنان العراقي كرار نوشي مقتولا بعد اختطافه
- العثور على جثة الفنان العراقي كرار نوشي مقتولا بعد اختطافه
- لكل جبل شيخ ولكل شيخ رواية: قراءة في رواية -موت صغير-
- المنتخب الألماني يشكر روسيا على البطولة الناجحة باللغة الروس ...
- صدور رواية «القاهرة الحمراء» للدكتور علاء عمر
- وقف كاتب سعودي استخدم صفات إلهية للإشادة بالملك
- مولاي رشيد يصل إلى أديس ابابا لتمثيل جلالة الملك في القمة ال ...
- اللغة الثانية... تحديات المتغيرات
- سينما الماضي... توثيق التاريخ
- الحوار بعيون القراء

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,686
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فوزية بن عبد الله - مطرود من رحمة الرب