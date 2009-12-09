

فوزية بن عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 19:30

المحور: الادب والفن









احتاروا في امره

فلا يوجد نص صريح في ذلك

قال الاول نحرقه

قال الثاني نرميه من شاهق

قال الثالث ندعه يفعل في سره ذلك

فانتم تعلمون

ان حب الغلمان أشهى و لي في ذلك مآرب

قال آخر

ويحُك آ ستخرج عن ملة ابيك الحنيف

و الله ما كان سيقبل ذلك

قال آخرهم

فليكن بين ذلك وذلك

بين وعيد و صمته

اتركه يعيش في سره

ويتمنى يوما يخرج الى النور

ولا تكفوا عن التهديد

و اغمضوا العيون كلما رأيتموه

هكذا تستعبدونه

وقولوا له ان له رب رحيم

ولكن اياكم وإياكم ان تقبلوه

فيكتشف سر اللعبة

فيقلب المعبد

وتنقلبون بين اهلكم صاغرين