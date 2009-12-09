

ماجد النصيرات

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 17:30

المحور: الادب والفن









هي هكذا



ديواني الأول ليس كأي ديوان و لا كأي مضافة و لا كأي ملتقى

إنه وجهتي إذا ما ضقت ذرعا في هذا الفضاء و سدت بوجهي الملتقيات الأديبة و الدواوين العشائرية هو فوضى في عدم و خلود

هو ديوان يضم مجموعة من قصائد عمودية موزونة نسجتها و حبكتها من مشاعري قد تشابهت فكرة ما بكفرة لشاعر أو كاتب و قد أكون حملت ذات الهم الذي يحمله شاعر ما لنلتقي ببعض المفردات هو ملاذي الأول الذي ألوذ به إلى أبعد مدى و أقرب قلب المكان الجويولوجي لغفوة تحت حرارة الشمس الساطعة إذا ما تكالبت علي شموس القلب المشتعلة بل هو الشمس الوحيدة التي تبعث البرودة في حرارة أضلعي و لهيب مصرعي ( فوضى في عدم ٍ و خلود ) مروحة معلقة بسقف الغرفة تعيد الهواء الساخن بشكل متكرر و سريع

عنوان يليق بالصراعات الإقليمية و النزاعات الطائفية و حالة الأدب في انهيار العرب يليق بي كفوضوي عربي شاعر له رؤى خاصة رؤى واضحة تلوذ بنا إلى المساحات المظلمة

تعجلت قليلا ليرى النور بكامل الجمال سابقت صاحب الدكان .دكان المطبعة القديمة الذي اختار إسما كبير في زاوية مظلمة لننهي العمل على أكمل وجه يليق بالقاريء حتى وجدت تشقلب بعض الحروف و تبدل مواضع الحركات و أختلافات في بعض المعاني الا أن العنوان ذاته كان يغفر ما ارتكتبه من اختيار للزاوية المظلمة يغفر لي رؤيتي الضيقة للخلاص تواسيني التجربة الفوضوية و ذات القاريء الذي لا يقرأ لأصرخ. ( هي هكذا ) (هي. هكذا ) أقف على ناصية المساحة تاركا للشمس كامل الحرية لقاء عاشقين في فناء قصر مهجور يتحدثون بصوت منخفض على مهل و يهمس العاشق بأذن حبيبته ( هي هكذا ) ورقة ورقة صدفة العنوان

تمرد الشيطان

هجرة الشطآن

على مهل

على مهل .

جائزة غير قابلة لحملك الى المرحلة الأخيرة

تقف بوجهك كامل الإنسانية

لا تنتمي لحزب

أو طائفة

أمنيات غير قابلة للرحيل

حلم ما زال قابع في لواعج القلب

شرارة المعركة الأخيرة

نداء الغريق

ولوج الطريق

انقلاب الفريق

و انت الجالس في المنفى.

و الناسك في صومعة الحياة

الخطيب في صلاة الجمعة والكل نائم

و أنا الغريب بلا أصحاب

أنا الآن بكامل قواي لي مولود جديد

و عيد

وبقايا أمل

أنا و فوضى في عدم و خلود و هي هكذا ...

ثلاثة و حلمهم فرحين بما آتهم ربهم من حياة

.....

ماجد النصيرات