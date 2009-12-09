

فرات إسبر

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 17:08

المحور: الادب والفن









أول الملكات



فرات إسبر









ا نشقتِ الأر ض وكنت



أول الملكات



يا بلادي .



بلقيس أهدتك تاجها



والهدهد الملعون



أخفى عن سليمان ما رأى .



أول الملكات أنت يا بلادي ،



حتى لو شهدتِ،



ما شهدت من عمى المغول .



غربان هابيل وقابيل ،



جاؤوا إليك مشياً على خُطّى الأسلاف.



بلاد تنام الزوابع على كتفيها ،اشهد عليها



كيف ستختصر القيامة .



