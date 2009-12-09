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أول الملكات


فرات إسبر
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 17:08
المحور: الادب والفن
    


أول الملكات

فرات إسبر




ا نشقتِ الأر ض وكنت

أول الملكات

يا بلادي .

بلقيس أهدتك تاجها

والهدهد الملعون

أخفى عن سليمان ما رأى .

أول الملكات أنت يا بلادي ،

حتى لو شهدتِ،

ما شهدت من عمى المغول .

غربان هابيل وقابيل ،

جاؤوا إليك مشياً على خُطّى الأسلاف.

بلاد تنام الزوابع على كتفيها ،اشهد عليها

كيف ستختصر القيامة .





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فرات إسبر

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