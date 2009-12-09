

جودت شاكر محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 17:08

المحور: الادب والفن









أنا خليفةُ ربكم..

وحفيدُ نبيكم

لي تأتمرون

وبي تنتصرون

فأنا ولي أمركم ...

ومبارك حرثكم

فأنا خليفةُ ربكم



لا معصوم سواي

ولا مهرب من بلواي

جئتكم تحت ضلال سيفي

ومصيركم كمصير خفي

فأنا خليفةُ ربكم

آتي لأطهر نسائكم

وأزكي دماءكم

وأقيم العدل فيكم

فأنا خليفةُ ربكم



فأسمعوا لي

وأطيعوا لي

وأرسلوا الخيرات لي

لأُنجيكم من ناري

وسيوف أنصاري

أو الموت تحت أستاري

فلا يكون بعدكم

نسلٌ يُعمرُ أرضكم

فأنا خليفةُ ربكم

أوائل -2017