

ناس حدهوم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 17:08

المحور: الادب والفن









كان في مكان ما

وزمان ما

على كوكب الأرض

بلد يجمع بين ملك متميز

وشاعر متمرد

وشعب متصدع . توحد الجميع في جاذبية غير مرئية .

ملك شهم كريم ومحب

وشاعر ليس لديه سوى قصائده الشبيهة بالفواكه المحرمة

وشعب فقير بلا معرفة وبلا أمل واضح الرؤية .

حينما يخرج الملك أحيانا في جولة بودية

وخصوصية

يوزع الإكراميات على شعبه الفقير . عن طريق الصدفة .

محاولا زرع بذور محبته في القلوب الوفية

أما الشاعر لم يكن لديه سوى قصائده المحمومة

بدرجة حرارتها المرتفعة وبأفكارها التي لا تصلح إلا خارج الحدود

أو في الحدائق الباردة للحرية

وبما أن الشعب يفتقر إلى المعرفة وعزة النفس

فقد ساءت أحواله .

غضب الملك في البرلمان

وغضب الشاعر في البار

البلد برمته بات يعاني من سوء أحوال الطقس السيئة .