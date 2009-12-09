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سوق الهال - 6 -


بابلو سعيده
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 15:35
المحور: الادب والفن
    


سوق الهال " 6 "

تنامى عدد الجرحى والمعطوبين في بلدة العرقوب جرّاء حربٍ مجنونة ، دعمتها لوجستيّاً العثمنةُ الخوزقة ، ومال نفط الأعراب > وأثناء دفن الشهداء ، يصطفّ جمهور المصلّين وراء الشيخ عمران الذي كان يردّد دائماً في صلواته واحاديثه وخُطبه> ــ الدنيا حقيرة ، وفانية .وما اضعفك يا إنسان، حيث ذبابة تقتلك .ظلّ الاستاذ بعيداً عن جمهور المصلّين . وقد انضمّ إليه فتىٍ لديه 47 كروموسوم سأله الأستاذ: ــ كيف حال البقرة الحلوب التي تُشرف على إدارتها وإطعامها ؟ . ردّ عليه الفتى بصوت جُهوريّ .ــ لقد باعها رئيس انعاش الريف في سوق الهال بثمن باهظ . وسأله الاستاذ ثانية. ــ أيهما افضل في نظرك البقرة الحلوب أم الجمهور الذي يردّد وراء الشيخ أثناء دفن الميّت . الدنيا حقيرة .. . ونحن حُقراء ؟ . اجاب الفتى ضاحكاً . ــ لا يا استاذ البقرة الحلوب فيها فائدة ، ولها مساحة عزٍّ في سوق الهال واحترام لدى أصحابها . أمّا الذين يحتقرون الحياة الدنيا ، والعمل وذواتهم فلا ثمن لهم مطلقاً في سوق .... الهال .





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بابلو سعيده

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