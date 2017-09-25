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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - آمال 25-09-2017


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آمال 25-09-2017


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 12:13
المحور: الادب والفن
    


سنستقل
حلمنا ألأبدي سيصبح
حقيقة
لكن
هل سنرى
هل سيبصر ألأعمى
طريقه
قد تألمنا كفايةً
لم يبقى ما لم نذيقه
فألأعداء
كانوا
وما زالوا
يسلكون فينا أسوء طريقة
وسياسينا كانوا
نأمل أن لن يزالوا
سراقاً
ناهبين
قتلة
يشعلون في أمانينا
الحريقَ
والشعب
مخزن الضحايا
يعيش فوق الكربِ
الضيقَ
نرجوا أن
لا نكون كالمستجير من الرمضاء
بالنار
وأننا نشهد نزول المطر
وليس فقط الصواعق
والبريقَ





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - آمال 25-09-2017