أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - الطائر الأسمر


اخر الافلام











المزيد.....

الطائر الأسمر


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 12:13
المحور: الادب والفن
    


الطائر الأسمر
عبد صبري ابو ربيع
حبيبتي طائر أسمر
وردٌ وبلور ودرر
وأغنية في ليلة قمر
فواحة في اقبالها عطر
وفي ذهابها يتفجر الوتر
جدائلها تحوم حول الخصر
وصالها وعناقها خطر
في كل طيفٍ
كأنها الزهر
أغوص في اعماقها
لم أجد غير الشرر
والليل قيثارة وسمر
حديثها رقة الماء والنهر
ومرارة التمني
حنظلٌ مُر
من يعيدني نحو الصبا
ويمحو الكبر
لذيذة أرق
من طلعة بدر
يتراقص على شفتيها الشعر
آهٍ لو تهبني
كل ما يشتهيه البصر
لصرت كلهيب
شعاع الفجر
أحترق وإياها
حتى يذوب العمر





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد صبري ابو ربيع

إجمالي القراءات: 244,400
المقالات المنشورة: 157
- استوى على المنبر
- والعيد مبتسم
- انا والقمر وحيدان
- المتوجع
- يا رفيقة الصبح
- سمعتُ صوتاً
- لو انها النهاية
- قصص قصيرة جداً
- وعقارب الساعة تدور
- الوتر الممزق
- الى من يمهه الامر 4
- العشق بين يديها
- سيدتي يا شهقة الفجر
- الى من يهمه الامر (3)
- الى من يهمه الامر (2)
- الى من يمهمه الامر
- سيدة البؤس والشقاء
- فكر أو لا تفكر
- أزكى تراب الآفاق
- أحوم حول قلبي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- صدور رواية «القاهرة الحمراء» للدكتور علاء عمر
- وقف كاتب سعودي استخدم صفات إلهية للإشادة بالملك
- مولاي رشيد يصل إلى أديس ابابا لتمثيل جلالة الملك في القمة ال ...
- اللغة الثانية... تحديات المتغيرات
- سينما الماضي... توثيق التاريخ
- الحوار بعيون القراء
- -الجوابر- يقدمون -گوامة- عشائرية لوزير الثقافة بعد مشادة مع ...
- موسيقى الجاز تصدح في أحضان الطبيعة
- باليت .. أربعون عددا وسنة سادسة بنجاح متواصل
- صدور رواية -قلب مرقع-لبيان شراونة

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,686
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - الطائر الأسمر