

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 12:13

المحور: الادب والفن









الطائر الأسمر

عبد صبري ابو ربيع

حبيبتي طائر أسمر

وردٌ وبلور ودرر

وأغنية في ليلة قمر

فواحة في اقبالها عطر

وفي ذهابها يتفجر الوتر

جدائلها تحوم حول الخصر

وصالها وعناقها خطر

في كل طيفٍ

كأنها الزهر

أغوص في اعماقها

لم أجد غير الشرر

والليل قيثارة وسمر

حديثها رقة الماء والنهر

ومرارة التمني

حنظلٌ مُر

من يعيدني نحو الصبا

ويمحو الكبر

لذيذة أرق

من طلعة بدر

يتراقص على شفتيها الشعر

آهٍ لو تهبني

كل ما يشتهيه البصر

لصرت كلهيب

شعاع الفجر

أحترق وإياها

حتى يذوب العمر