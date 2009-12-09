

مكارم المختار

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 04:56

المحور: الادب والفن









قال ... قال به لا أؤمن الـ حب ذاك الذي يجرد لحظة غدر ما تخفي العذارى

وبــ النفس أؤمن آمارة فـ حيث الهوى لحظتها لا تصون إعتبارا

فـ فينا نفس تحمل ألأ تظنين مهما بيننا إزورارا

أ لم تؤمني أن الـ حب يتلألأ حيث نراه نهارا

وأنه يرخص العقد في منع وبوح يتأرجح وإياه القرارا

اتجاهين إتحدا .....

اراك تساوي خطاك راحلتي

حتى تساوى ما يخط قدري

الوجد فيك إنغمارا وهوى

ندى فيك يحبس القطر

لن يجدي عزوفك غير .....

هدر منى باق ... يهتز له وتري

لا ... تدع أرضك عن خطاها راحلة

فلا اثيرك صخب ولا أرضي صحر

أأأأيا عمر كـ حبات الندى

تخف بنا ترحالا كـ بيت الوبر

أأأأ يا شهابا كـ حبات الندى

نوره يخرق فيي ثنايا السحر

أيا آنية الهوى .... جئت وقد

نضج وعائيي زيته بـ الكدر

أ أنت قد لآمال .. لم تول

والروح صفا وما قدت من دبر ؟

أم هي .... خطى بيننا راحلة

نبت من صحرها جود الثمر

لا ... لا تقل مشيب علا مفرقي

فـ ما عسنا والصبا كسانا بـ الكبر ..

هكذا وحسب .....

هكذااااااا ..

..... ساوت خطاك راحلتي بـ ما خط قدر



مكارم المختار