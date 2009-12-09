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قصيدة قصيرة جدا / بيعة


بويعلاوي عبد الرحمان
الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 04:55
المحور: الادب والفن
    


قصيدة قصيرة جدا

بَيْعَةُُ / إلى أحرار الريف الشامخ /


تَحْتَ نَخْلاَتِِ حَزِيـنَـهْ

بَـايَعَتْنِـي سُنْبُلاَتُُ خَـائِـفَـاتُُ

- مِنْ عَصَافِيرِالْمَدِينَهْ -

حَارِساََمِنْ سُنْبُلاَتِِ فَارِغَاتِِ .


بويعلاوي عبد الرحمان (بُويَا رَحْمَانْ )


وجدا - المغرب -

1 - 7 - 2017





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بويعلاوي عبد الرحمان

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلاوي عبد الرحمان - قصيدة قصيرة جدا / بيعة