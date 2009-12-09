

بويعلاوي عبد الرحمان

الحوار المتمدن-العدد: 5570 - 2017 / 7 / 3 - 04:55

المحور: الادب والفن









قصيدة قصيرة جدا



بَيْعَةُُ / إلى أحرار الريف الشامخ /





تَحْتَ نَخْلاَتِِ حَزِيـنَـهْ



بَـايَعَتْنِـي سُنْبُلاَتُُ خَـائِـفَـاتُُ



- مِنْ عَصَافِيرِالْمَدِينَهْ -



حَارِساََمِنْ سُنْبُلاَتِِ فَارِغَاتِِ .





بويعلاوي عبد الرحمان (بُويَا رَحْمَانْ )





وجدا - المغرب -



1 - 7 - 2017

